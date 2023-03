Gamero analizó empate de Millos contra Águilas: 'No estoy preocupado'

Aunque Millonarios empezó ganando con goles de Luis Paredes y Fernando Uribe, Águilas Doradas encontró el camino con Jean Pestaña y Jhon Freddy Salazar, para llevarse un punto en El Campín. Un resultado que dejó tranquilo al técnico Alberto Gamero, quien destacó la intensidad del partido.



Gamero no está intranquilo, es más, se marchó satisfecho con lo hecho por su equipo, más allá de no poder sostener un 2-0. "Por lo menos a mí no me entra la preocupación aunque tenemos que mejorar cosas. En el primer tiempo Águilas no nos hacía daño con la posesión. Pestaña y Quiñones (centrales) fueron los que más nos tocaban el balón. Nos llegaron con dos goles, más claros no nos llegaron".



El técnico de Millonarios valoró lo hecho por el rival diciendo que "Es un equipo con buena posesión de balón y se defiende así. Encontramos un equipo que también trabaja y mostró argumentos, fue de ida y vuelta. Nosotros equilibramos en el segundo tiempo y tuvimos las mejores opciones. Estuvimos más cerca del tercero que ellos. Aquí ganó el fútbol y no me voy preocupado por lo que estábamos haciendo".



Respecto a la salida de Águilas por el sector derecho de Mateo Puerta, quien terminó siendo la figura del partido, el entrenador samario mencionó que "Sabíamos que la salida de ellos iba a ser con Puerta. Me parece que en el segundo tiempo nivelamos eso con Jader, atacamos y taponamos ahí. Ellos nos ganaron en duelos pero fue un partido de ida y vuelta".



Sobre su apuesta ante Águilas, con jugadores como Samuel Asprilla y Luis Paredes, Gamero mencionó: "Lo que está haciendo Paredes es muy bueno y se cansó. Entró Guerra y lo hizo bien, Jader me ayudó a soportar la salida de ellos y a atacar, me dejó tranquilo. El partido de Asprilla fue muy bueno contra Salazar y Caballero, el muchacho hizo un buen trabajo y eso es lo que miro".



Frente a la salida de Daniel Cataño para el segundo tiempo, cuestionada por los hinchas de Millonarios pues en su lugar entró Jader Valencia, el técnico aclaró que ""Vi que tenía la nariz abierta y fue más por eso, yo conozco a Cataño y es un jugador que le gusta encarar y el partido de pronto se iba a poner caliente. Por ahí íbamos a tener un trabajo mucho más fuerte que el que me estaba haciendo, no lo vi marcando y con amarilla, por eso me incliné por Jader y creo que ahí emparejamos el partido".



Finalmente, Gamero elogió el trabajo de Lucas González: "Esto favorece al FPC y mucho más que es colombiano. Con Lucas tengo una amistad desde antes de la pandemia, con muchos conversatorios y es una persona que sabe, estudió y se capacitó".