Millonarios se ilusiona con la final de Liga: victoria contra Junior

Millonarios dio un golpe importante, en búsqueda de la final. Victoria agónica contra Junior, con todos los condimentos en contra, jugando gran parte del complemento con un hombre menos.



Ambiente a tope en El Campín, con cerca de 30 mil asistentes azules, pese a la lluvia y frío. El estado de la cancha no era el mejor, debido a las condiciones climáticas y los conciertos recientes.



Presión alta azul de entrada, acudiendo al desborde por el sector de Carlos Gómez, que generó peligro con sus centros de costado, encontrándose a la defensa de Junior atenta a los rechazos.



Junior mantuvo un bloque equilibrado, buscando salida al piso y aprovechando cualquier espacio. El primer remate fue de Velasco, para la visita, por el piso, que controló Montero.



La primera llegada clara de los azules llegó en centro de costado de Daniel Ruiz, para Luis Carlos, control y remate, con Viera como figura, atajando el balón.



Con el paso de los minutos, la vista encontró la posesión de balón, control y anulando, por pasajes, la intención de salida de Millonarios. Fue hasta el minuto 34, en adelante, que los azules tomaron la pelota. Jugada combinada por la mitad y Ruiz volvió a probar, otra vez Viera la sacó.



Al minuto 38, en tiro de esquina, Andrés Llinás estrelló el balón en el palo, en el rebote, volvió a aparecer Viera. Con el paso de los minutos, la presión azul aumentó, buscando hacer daño y el gol de la tranquilidad.



Daniel Ruiz tuvo dos claras, un remate que le atajó Viera y otra buena combinación, al minuto 42, siendo habilitado por Luis Carlos, mano a mano con Viera y se enredó en la acción final. Juan Carlos Pereira tuvo otra acción de gol, centro de Silva, picado al pecho del volante, en el impacto, mandó la pelota por encima del travesaño.



Sin cambios al arranque de la segunda parte y Junior generó peligro con Moreno, quien aprovechó un rebote para disparar al arco, que se fue desviado por la defensa azul, ante el peligro inmediato.



Los azules respondieron con un balón filtrado de Silva. Gómez marcó la diagonal al minuto 51, fallando en el remate en la salida de Viera. El nerviosismo se apoderó de los locales y de la afición, Vanegas erró en salida y Bacca llegó para anotar, cierre Preciado de Llinás, y Didier Moreno falló en el rebote.



Las cosas para Millonarios se complicaron al minuto 69, Llinás derribó en la mitad del área a Velasco. El central no dudó y mostró la roja directa. Junior avanzó en ataque, Cabrera tuvo una clara al minuto 71, mano a mano con Montero y el arquero reaccionó claramente.



Cuando las cosas para Millonarios no pintaban bien, llegó la avanzada azul, Macalister con el panorama de gente, enganchó a Moreno y sacó un potente remate de media distancia, al minuto 74, para desatar el júbilo de toros la afición en El Campín.



Respuesta inmediata de Reyes y mando al campo a Cetré y Esparragoza. Junior lo tuvo en un centro desde la mitad de la cancha, Didier Moreno ganó la posición y Montero respondió con una espectacular atajada.



El capitán volvió a tener el gol al minuto 77, remate que se fue ligeramente desviado. Los minutos finales no mostraron mayor peligro para ningún, los azules sosteniendo y gestionando el marcador y Junior, jugando al pelotazo.



Millonarios llegó a diez unidades, con la opción en sus manos de avanzar a la gran final de la Liga BetPlay.



La fecha seis será vibrante, pues Millonarios jugará el clásico contra Santa Fe y Junior recibirá al Pereira.