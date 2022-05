Te lo agradezco, pero no: motivos de Borja para no pensar en River

El rumor corrió como pólvora: Miguel Ángel Borja estaría en la carpeta de River Plate como opción para reemplazar a Julián Álvarez. Nadie se detuvo a pensarlo, solo se replicó.

Después de todo, ¿por qué no un Selección Colombia, que fue mejor jugador de América en 2016, campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional y que además experiencia en Brasil y en Europa? Eso por no mencionar que ya fue goleador de la Liga colombiana, lo que habla de su confiabilidad como número 9, y que tiene 29 años, nada mal para un currículum.



Como detalle adicional está su cercanía con dos jugadores clave en el esquema de Marcelo Gallardo: Franco Armani, con quien Borja fue campeón continental defendiendo los colores de Nacional, y Juan Fernando Quintero, uno de los mejores socios que ha tenido el goleador como volante creativo.



Todo parece encajar salvo por un detalle: ¿alguien agarró el teléfono, lo contactó y le preguntó si le interesa? FUTBOLRED pudo confirmar que no ha habido un solo contacto, formal o informal, con el jugador o con su actual equipo, Atlético Junior. Por ahora no pasa de ser un comentario.



Pero no solo eso: ¿a Miguel Borja le interesaría contestar el teléfono si la eventual llamada ocurriera? La realidad es que no. Su prioridad, según se pudo indagar, es ser campeón con el club de sus amores, una meta que no sería fácil de romper con una oferta económica tentadora, pues ya es el jugador mejor pagado de la Liga local y llegar a esos números que hoy disfruta no es fácil, ni hablando de dólares.



Además, los últimos conflictos de jugadores y clubes con instituciones argentinas le dan una sospecha incómoda al jugador de arriesgar la tranquilidad económica que disfruta en su país por una perspectiva que puede acabar en pleitos jurídicos.



Un detalles más: Junior acaba de hacer una millonaria inversión de 3,5 millones de dólares por el 50 por ciento de los derechos económicos del jugador, lo que, en caso de una nueva transferencia, obligaría además a hablar con Palmeiras, el club que lo cedió a su colega colombiano. Más actores significa más líos en una posible negociación.



Así que, al menos por ahora, es como el dicho de las abuelas: 'ni el enfermo quiere (de River nadie llamó a preguntar por el jugador), ni tampoco hay nada que darle (al atacante no le interesa una pronta mudanza)".