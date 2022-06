El día D: Miguel Borja y River, a toda prisa con Junior por una firma

Miguel Ángel Borja no pudo cumplirle a Atlético Junior esta vez. No significa que no pueda hacerlo en el futuro, pero en este segundo regreso todas las señales indican que se irá sin darle un título al equipo de su corazón.

La culpa es del fútbol, ese que le impidió estar fino en estos cuadrangulares y en la Copa Sudamericana para evitar el gris balance del semestre, ese mismo que ahora lo pone ante una oferta irrechazable: River Plate de Argentina.



No es tan fácil que, a sus 29 años, venga una oferta de un grande, que además brinda la opción de jugar Copa Libertadores para volver a mostrarse, justo ahora que empieza un nuevo ciclo en Selección Colombia con un viejo conocido suyo, Néstor Lorenzo.



Por eso ya todos los movimientos se están dando en una sola dirección: Buenos Aires. Su agente ya estuvo allí y ahora se encuentra en Barranquilla, ultimando lo que sería un nuevo contrato internacional, que se sumaría a los que ya intentó en Livorno (Italia), Olimpo (Argentina) y Palmeiras y Gremio en Brasil.



¿Cuáles son las señales favorables? River no parece tener problema en asumir el costo de la transferencia, que para Junior fue de 3,5 millones de dólares por el 50 por ciento de los derechos y estaría encaminado en una negociación con Palmeiras que rondaría los 7 millones. Para Junior no estaría mal pues libraría la inversión y además podría aliviar su masa salarial, considerando que saldría el hombre más costoso de la nómina.



El tema que está en conversaciones ahora son los tiempos: River quiere tener listo su refuerzo el 26 de junio como fecha última para inscribirlo en Copa Libertadores, y Junior también tiene la premura de un primer pago grande sobre la firma del convenio. Una duda más está sobre la mesa desde que se manifestó el interés: en Argentina no son tan ágiles los pagos y por eso las condiciones y la letra menuda del contrato se examinan con lupa para tomar todas las garantías posibles.



Hoy el tema está muy encaminado a la salida de Borja y hasta el técnico Juan Cruz Real parece resignado. Están a una firma, pero para eso todavía hay detalles por cubrir.