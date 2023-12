Cuidado Gamero: Russo confesó a qué jugador de Millonarios se llevaría

El técnico Miguel Ángel Russo salió campeón de la Copa de la Liga Profesional de Argentina con Rosario Central y casualmente, el argentino lo hizo en las mismas fechas en que consiguió la 14 con Millonarios.

Luego de su título con el ‘Canalla’, Russo ha recordado a Millonarios, por todo lo que vivió en el conjunto embajador y más allá del título, por la atención que recibió cuando se enfermó y no pudo dirigir con regularidad por estar en tratamientos médicos.



Después de haber superado esos momentos difíciles y volver a sonreír con un título en Argentina, Russo dialogó con el ‘Vbar’ de Caracol Radio y se refirió de nuevo a Millonarios, pero esta vez para hablar de la actualidad de algunos jugadores.



Además, el técnico argentino confesó que el jugador que se llevaría de Millonarios es el capitán David Mackalister Silva.



“Es difícil, porque hoy en día, primero tengo el cupo de extranjeros completo, tiene muchos buenos jugadores Millonarios, buenos chicos y un trabajo muy bueno. Si no, me llevaría a Mackalister (Silva), no tengo ningún problema, ‘Macka’ es un jugador excepcional y distinto, al cual le mando un abrazo”, reveló Russo.



​Además, agregó que tiene buena relación con el club embajador, ratificando el apoyo que recibió cuando se sometió a tratamientos.



“Sigo hablando con algunos jugadores. Estoy atento a todo, me alegra mucho, la relación que tengo con el club y es muy especial. Ellos están pendientes de mí y yo estoy pendiente de ellos. Me han ayudado muchísimo en mi carrera y yo realmente los tengo en un nivel muy alto”, finalizó.