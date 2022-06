Borja sigue sin definirse: ¿hay molestia o tomarán medidas en Junior?

El futuro de Miguel Ángel Borja continúa en vilo. Mientras avanza la negociación River Plate, Junior de Barranquilla y Palmeiras, el goleador avanza con la pretemporada del cuadro rojiblanco.



En medio de la incógnita, Juan Cruz Real se refirió a cómo ha tomado el equipo la indecisión del jugador y lo que pasará de acá al inicio del segundo semestre.

Precisamente el gran problema es que corre el tiempo y en caso de que finalmente se vaya Borja, la directiva juniorista tendrá que salir rápidamente a buscar un goleador de primer nivel. Situación que no sería sencilla de manejar.



Incluso se habla de Carlos Bacca como posible reemplazo, pero hasta que no se haga nada oficial, no avanzarán posibles negociaciones con el hombre del Granada u otro atacante.



“El tema de Miguel (Borja) es claro. Para nadie es un secreto que se estuvo hablando entre los clubes, hay un tema de una negociación trabada. Yo hablé con él y está con la mejor predisposición al entrenamiento... se reincorporó días después porque se le dio un permiso”, mencionó en un primer momento Cruz Real.



Para tranquilidad de la hinchada barranquillera, su máxima figura está centrada en el remate del año con la Liga y Coba BetPlay por delante.



Respecto a lo que pueda ocurrir psicológicamente con el jugador en caso de que se caiga el fichaje, el DT dijo: “Me manifestó que si tiene que quedarse porque no se da la operación, él es muy feliz acá. No es que lo tomaría como una frustración”.



Claro está que pidió que se resuelva su situación lo antes posible porque “la incertidumbre no es buena”.



Vea acá lo dicho por el estratega argentino: