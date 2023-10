Rangel reveló por qué se fue de América e infierno que vivió en Junior

Michael Rangel se encuentra jugando en Argentina y el después de salir del Aucas ecuatoriano, el delantero pudo fichar por Central Córdoba de Argentina, club con el que está buscando volver a tener un buen rendimiento y tener alza en su carrera.

Más allá que está en el exterior, para muchos siempre quedará claro que hubo un equipo especial para Rangel y ese fue el América de Cali, pues fue el equipo donde pudo brillar entre 2019 y 2020 e incluso, logró levantar un título de Liga.



Sin embargo, siempre quedó la incógnita de por qué tuvo que salir del América pese al buen momento que vivió y en una entrevista con ‘Zona Libre de Humo’, Rangel confesó que el motivo no fue por su salario, sino por un tema económico en la opción de compra.



“Yo manifesté que quería quedarme en América, no era por mi salario, era más un tema económico por la opción de compra”, mencionó Rangel.



Además, agregó: “si no estoy mal la opción de compra era por unos 800mil dólares, creo que se podía pagar a plazos, pero no se dio porqué llegó la pandemia".



Michael Rangel también dejó claro que, pese al esfuerzo por quedarse, tuvo que devolverse a Junior de Barranquilla para continuar con carrera, pero al momento de unirse al club tiburón, el técnico Julio Comesaña no quiso contar con él.



“Me sentí muy mal cuando regrese a Junior, el profe Comesaña me dijo que yo no iba a estar en sus planes y si me quedaba iba a ser el quinto delantero", finalizó Rangel.



En la actualidad, Michael Rangel lleva jugado un total de 3 partidos en la Copa de la Liga Profesional y eso equivale a 80 minutos jugados, siendo apenas titular en un partido, mientras que el restante ha ingresado desde el banquillo.