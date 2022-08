Rangel desmiente a Tulio Gómez: 'sale con cosas raras, con locuras'

¿Michael Rangel pidió pista para volver al América de Cali? El rumor se originó en el propio dueño del club, Tulio Gómez, y de inmediato emocionó a miles de hinchas.

Gómez afirmó, en charla con el periodista Carlos ‘Petiso’ Arango, que Rangel y Rodrigo Ureña le dijeron personalmente que querían volver al equipo en el que fueron exitosos.



Pero el delantero, hoy en Deportes Tolima, negó por completo esa versión, en el VBar de Caracol: "Malinterpretó eso, porque eso fue en febrero y apenas llevábamos un mes en el Tolima, ¿uno cómo va a llevar un mes y se va a querer ir para otro lado? " dijo.



Y, con algo de molestia, añadió: "ustedes saben cómo es Tulio, Tulio sale con cosas raras, con locuras en cualquier momento. El día que hablamos con Tulio el chileno y yo, nos encontramos en Bogotá en febrero y ahora sale con esas cosas, no he tocado ese tema de volver al América, sí me preguntó que si me gustaría volver, y le dije que 'a quién no le gustaría volver al América', y más por lo que yo viví allá, pero en ningún momento dije que iba a volver o que estaba aburrido, o lo que él dijo de las mil o dos mil personas, hablamos más de otras cosas que de fútbol".



El rumor, según dijo, ya le ha creado dificultades en Ibagué: "no sé porque sale con eso, hay gente que está como seria porque dicen que me quiero volver, mi presente es el Tolima y tengo que dar todo por defender esta camiseta", comentó Rangel, quien actualmente se recupera de una lesión y espera volver pronto a las canchas, con la vinotinto y oro del Tolima.