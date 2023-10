Rangel hace soñar a hinchas de América: ‘Me encantaría regresar’

Michael Rangel se volvió un ídolo del América de Cali y pese a que jugó en varios equipos de Colombia, el escarlata fue el equipo donde más se sintió cómodo, terminando jugar a un alto nivel que le permitió salir al exterior.

Pese a que se encuentra jugando en Central Córdoba de Argentina, Michael Rangel entregó una entrevista para el programa ‘Zona Libre de Humo’ y allí confirmó que no le disgusta la idea de volver al fútbol colombiano, pero en especial a jugar con el América de Cali.



"Siempre lo he manifestado que me encantaría volver a América. Es algo que tengo en mente y espero hacerlo cuando llegue el momento así puedo competir", dijo Michael Rangel



#ZonaLibreDeHumo🗣️🎙️"Siempre lo he dicho y lo he manifestado, me encantaría regresar al @AmericadeCali, en su momento y poder competir" Michael Rangel pic.twitter.com/fUkBho67iq — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) October 19, 2023

Además, el delantero agregó que le gusta como juega el equipo de Lucas González y lo ve por un buen camino.



"Me gusta lo que muestra América es algo muy bueno, ya se ve la mano del entrenador, que lo aguantaron. Lucas es diferente a los otros entrenadores, tiene esa idea más europea y ahora se le nota. Al principio fue complicado porque tenían que adaptarse pero ahora el equipo juega bien y se ven cosas positivas".



Con respecto a su presente en Central Córdoba, el atacante mencionó que busca poder tener protagonismo y encontrar su mejor versión que le permita tener más estabilidad en un club.



"Estoy acá en Central Córdoba esperando encontrar ese Michael Rangel que la gente quiere ver", dijo Rangel.



Por ahora, en Central Córdoba, Michael Rangel lleva jugados un total de 3 partidos en la Copa de la Liga Profesional y eso equivale a 80 minutos jugados, siendo apenas titular en un partido, mientras que el restante ha ingresado desde el banquillo.