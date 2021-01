Desde Deportivo Cali hablan de la situación de Ortega ¿se quedará?

Desde mediados de 2020, Michael Ortega no tiene equipo. Recientemente empezó a entrenarse con Deportivo Cali, club en el que ya jugó, y está a la espera de un equipo. En una reciente entrevista dijo que sus pretensiones eran ponerse a punto físicamente y que los azucareros le abrieran un lugar para quedarse. El presidente del club, Marco Caicedo, habló este miércoles del tema.

“Yo he tenido propuestas y mi sueño es quedarme. Estoy con Cali porque me dio la oportunidad de hacer las cosas bien. Ellos saben la persona que soy y la clase de jugador. Se vería muy feo venir a entrenar acá y luego de estar recuperado irme. Yo quiero estar cien por ciento bien y que me vean", fueron las palabras de Michael Ortega para Zona Libre de Humo.



Este miércoles, para el mismo medio vallecaucano, el presidente Marco Caicedo aclaró la situación del volante que se encuentra como jugador libre desde su salida del AC Omonia de Chipre. El directivo dijo que se está entrenando como un excanterano más, ¿acaso le bajo el pulgar?...



“La llegada de Michael Ortega fue deseo del jugador y su empresario para buscar un acondicionamiento físico, así siempre lo hemos hecho con nuestros excanteranos", declaró Caicedo.



Ortega, quien lleva varios meses de para futbolística, dijo que después del descanso y la rumba, está poniéndose a punto para volver. Por lo pronto sigue sin equipo pero preparándose bajo la supervisión del equipo azucarero.