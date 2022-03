‘No puedo ver al América’: Michael Ortega, en la previa del clásico

Deportivo Cali respiró el fin de semana anterior, al lograr la victoria de visitante 0-2 contra el Unión Magdalena, que le sirvió mucho en lo anímico al conjunto ‘azucarero’ para afrontar los próximos partidos en búsqueda de lograr la clasificación y en especial para el clásico contra América este sábado en Palmaseca.

El volante Michael Ortega habló para el programa ‘Los Dueños del Balón’ sobre la actualidad del equipo y lo que se viene próximamente: “Se viene trabajando muy bien, antes de que se acabara el torneo pasado el profe me había hablado que quería contar conmigo, que desde ya comenzara a pensar en una buena pretemporada, aparte también para que cuando comenzara el campeonato pudiera estar bien. El preparador físico de verdad es un gran profesional que nos ha ayudado mucho a todos los compañeros, en estar bien físicamente y gracias a Dios nos sentimos en forma y agradecido con la oportunidad que me está brindando el Deportivo Cali”.



Comentó sobre la presión que tenían por los resultados adversos: “Una presión grande, nosotros sabíamos que los jugadores grandes iban a recibir más esa presión y tratamos de proteger a los más jóvenes. Llegamos al camerino y ‘frenteábamos’ eso, por decir así en otras palabras, la responsabilidad, descargar en nosotros porque los que habían llegado apenas estaban ingresando y que llevábamos más tiempo acá. Hablábamos mucho internamente lo que teníamos que mejorar, muchas cosas, tener los pies sobre la tierra y lastimosamente también se acaba el torneo, tuvimos muy poco tiempo de trabajo y no es una excusa sino que son muchas cosas que influyen, la Dimayor no puede hacer un torneo así tan pronto, no piensan en nosotros, son muchas cosas”.



Se refirió a que necesitan más el apoyo de la hinchada: “En este partido (contra Unión) nos soltamos más, sabíamos que era la oportunidad de arrancar y así fue, ojalá que el clásico la gente nos pueda acompañar, apoyar. aunque uno entiende al hincha, el apoyo no lo hemos recibido después de salir campeones. No estamos hablando de 1 partido, 5 o 7 perdidos, desde el primer partido con Tolima no nos apoyó, entonces ellos también tienen que revisarse; yo soy de la cantera, amo al club, lo respaldo, les hablo a los compañeros, pero la hinchada por favor desde el primer partido tiene que darse y entender que nosotros conseguimos el título fue por ellos. Partido con 10 contra Nacional ellos apoyaron, siempre recibimos el apoyo, entonces tienen que entender que el equipo necesita de ellos 100% y que podemos salir y salir del bache que tenemos, que gracias a Dios pudimos conseguir una victoria, es con ellos apoyándonos también, no tirándonos encima todas las cosas”.



Detalló como ha sido la relación con Rafael Dudamel: “Siempre estoy disponible para el profe y él lo sabe, hemos tenido muchas conversaciones, siempre he dicho que Rafa es un gran entrenador, es abierto para que uno pueda conversar con él y sabe que cuando estoy en el banco, gracias a Dios por mi experiencia, por todo lo que he vivido, sé leer muy bien los partidos”.



Contó cómo es su amistad con Adrián Ramos y dio un mensaje para vivir el futbol en paz: “Todo uno lo hace de corazón con la gente, con el club, le he cogido mucho amor al club, hago fuerza por América para que gane también y como se lo dije el año pasado a Adrián Ramos, que es un gran amigo mío y una gran persona para mi desde hace mucho tiempo en Alemania, quisiera haber jugado la final con ellos, quisiera que hubieran clasificado, pero no se dio y recibí un mensaje después de él felicitándome por el campeonato y eso es lo que somos nosotros en el fútbol”.



Seguidamente añadió: “a pesar de que el sábado si tengo la oportunidad de jugar, te lo juro que le arrancaré la cabeza por más amigo que sea, porque quiero ganar y la gente tiene que entender que nosotros en la cancha somos así, pero por fuera somos grandes amigos, el fútbol tiene que traer paz, tranquilidad, amor en los estadios y por fuera mucho más. Nosotros nos peleamos la comida, lo que es la hinchada, lo que es todo adentro, pero jugando fútbol, por fuera ellos tienen que ser con una cultura mucho más grande en tratar de tener los estadios en paz”.



Mencionó cómo ha sido el cambio de su dieta por sus problemas de alimentación en el pasado: “Ya he cambiado demasiado, no me provoca las hamburguesas. Tengo una dieta con mi nutricionista, a veces me habilita una vez al mes poder comerlas y así, igual ya no me llaman mucho la atención. Una vez si quise cambiar la dieta, me comí un pizza y al otro día estaba con un dolor de estómago impresionante. Entonces ya acostumbras tanto al cuerpo a comer sano, que cuando recibes comidas así las sientes pesadas, ahí trata uno de desviarla porque no quieres dañar la dieta y más todavía si hiciste un esfuerzo muy grande en conseguir el peso, me tocó bajar casi 10-11 kilos, prepararme bien físicamente y tirar todo a la borda por una hamburguesa no vale la pena”.



Habló sobre el clásico de este fin de semana contra el América: “Es clásico, un clásico aquí no tiene nada que ver cuántos puntos lleva el rival, cuántos partidos ha perdido ni nada de eso, estamos pensando primero ahorita en el clásico, que tenemos que sacar el partido adelante con nuestra gente, que ojalá nos pueda apoyar y demostrar nuevamente que tenemos un gran equipo y un momento para salir adelante en ese camino del triunfo… yo no puedo ver a América, es para mí otra cosa que me motiva a ganarle y he tenido conversaciones con Adrián y él también opina del Cali, él quiere hacerle gol al Cali y yo quiero hacerle gol al América”.



Al final dio su impresión del nuevo refuerzo, el argentino Agustín Vuletich: “Muy bueno, buen tipo, hemos compartido, llegó con un día o dos días antes de salir para Santa Marta y estamos felices de que lleguen jugadores a aportar, que entiendan la grandeza que tiene este club y lo que se está peleando. Llega al campeón y al lado de jugadores que quieren seguir marcando historia en esta institución”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15