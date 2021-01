‘Mi llegada a Colombia es dar un paso adelante‘: Michael Chacón

Aunque no es muy conocido en el fútbol colombiano, el volante Michael Chacón se destacó durante muchos años en Holanda, donde alcanzó a estar en los seleccionados juveniles y que pese a estar jugando en la Eredivisie, cuando Atlético Nacional lo fue a buscar, el palmireño no dudó un instante de aceptar este nuevo desafío de jugar en su país.

"Me siento muy bien físicamente, puedo aportarle al equipo en la precisión en los pases, en el sacrificio. Nacional es el club más grande de Colombia y para mí es un orgullo estar aquí. Comencé en el Emmen a los 12 años, de ahí pasé al Herenveen, donde pude estar en selecciones juveniles de Holanda, estuve en otro club holandés, para llegar al Emmen nuevamente", destacó Chacón.



Sobre la dificultad que tiene para hablar español, el jugador respondió de manera ingeniosa, tal como cuando se le acerca un rival y tiene que eludirlo para continuar la jugada. "Un futbolista siempre se entiende con los pies, no importa el idioma. Con los compañeros me estoy comunicando bien, a veces me cuesta un poco cuando me hablan muy rápido".



Además, el volante fue categórico y señaló que "estoy convencido que mi llegada a Colombia, es dar un paso adelante. En Holanda estaba en un equipo chico, cuando me llamaron de Nacional, no lo dudé dos veces".



Finalmente, habló sobre su primer anhelo cuando regresó al país y comparó la manera de jugar del suramericano con el fútbol que se compite en Holanda. "Cuando llegué a Colombia, lo primero que hice fue comerme una bandeja paisa, extrañaba mucho la comida. En cuanto al fútbol, no veo muchas diferencias, quizás en Holanda es un poco más táctico que acá en Colombia".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8