Fernando Uribe interesa a dos grandes: ¿qué aporta con su actualidad?

Fernando Uribe se marchó de Atlético Junior con más pena que gloria. En cuanto fue posible, lo primero que hicieron los Char fue agradecerle por 21 partidos, 5 goles y 3 asistencias, poco, poquísimo frente a la expectativa de su contratación desde Millonarios, un año antes.



Su hábitat no fue la cancha sino la enfermería: uno de sus últimos diagnósticos en Barranquilla fue un "desgarro miotendinoso en el biceps femoral de su pierna derecha", pero ahí pasó: un problema muscular tras otro, una ausencia tras otra, hasta el adiós.



Y con todo, a sus 34 años tiene un panorama muy abierto para seguir en carrera en la Liga betplay. ¿Por qué? Porque sano es garantía de gol. Y eso no abunda en el medio local.



Originalmente se habló de Deportes Tolima, pero no se concretó. Ahora el delantero pereirano estaría en dos carpetas: la de Independiente Medellín y la de Millonarios.



En el caso de los finalistas de la Liga, su condición de agente libre es una invitación a conversar, especialmente porque no se ha concretado la renovación de Luciano Pons, con quien habrá negociación solo después de la definición del título. Dependiendo del resultado todo puede pasar.



Se sabe que David González tiene como prioridad mantener la actual nómina, pero también él sabe que debe fortalecer su ataque ahora que necesita hacer una presentación mucho más decorosa que las anteriores en Copa Libertadores.



La otra opción es Millonarios. La duda es: ¿se trata de un arranque de nostalgia o una necesidad real en el momento actual? Es una discusión amplia. Uribe tendría su tercera temporada después de las de 2014/2015 y 2021, esta especialmente feliz. Sus números son elocuentes: 50 goles en 89 partidos.



Ya el azul hizo su curso: a su llegada en 2021 tuvo que esperarlo mucho para su adaptación pero funcionó, al punto que fue goleador del campeonato, pero justo para la final esos problemas físicos aparecieron y hasta los arrastró en Junior. La duda no es el rendimiento sino el físico. Y aparte Millonarios tiene contrato todavía con Luis Carlos Ruiz, otro veterano en idéntica posición, lo que haría poco coherente correr el riesgo.



Claro, el gol sigue siendo un lío gordo para Gamero y amerita más de una aventura. Habrá que esperar a lo que dicte el mercado.