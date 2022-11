¿Buscando un extremo rendidor? Nacional deja una ganga en el mercado

Atlético Nacional sorprendió con un anuncio demoledor para tres jugadores que, en otras circunstancias, jamás habrían estado en discusión.

En un frío comunicado confirmó el adiós a Alexander Mejía (34 años), Andrés Andrade (33) y Daniel Mantilla (25). Todos comparten tres condiciones: un peso importante en la masa salarial, el final del contrato que ahorra indemnizaciones y gastos adicionales y la imposibilidad de entrar en el proyecto de Paulo Autuori. Él directamente los descartó.



¿Justo o no? La discusión es estéril: al nuevo jefe le pagan para tomar decisiones y solo al final de su trayecto se podrá saber si decidió bien o no. Para los dos veteranos el tema es distinto porque tienen una edad que los llevará a contratos a corto plazo, pero el caso de Mantilla merece otro análisis.

Con 25 años, convocatoria a Selección Colombia, 52 partidos en el año y 6 goles, una cotización de 1,2 millones de euros y probada eficiencia en la Liga Betplay, lo suyo suena a una ganga en el mercado para aprovechar.



El extremo izquierdo (perfil derecho) era la ilusión económica de un Patriotas descendido que esperaba, con semejante continuidad, que Nacional hiciera uso de una opción de compra que salvara la temporada. No fue así y es un hecho que el jugador no volverá a Tunja para jugar el Torneo Betplay tras la confirmación del descenso. ¿Qué pasará con él?

Lo más probable es un nuevo préstamo que sea un alivio para los boyacenses y una revancha deportiva para él, pues muchos equipos necesitarían de su desequilibrio por la banda y toda la solidaridad que ha sabido mostrar en marca. Se escuchan ya posibles destinos, un par en Bogotá, pero es evidente que la inesperada decisión de los verdes será en este caso una gran oportunidad: barato no es, pero lo bueno nunca lo es.