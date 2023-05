'Juanfer' Quintero ilusiona al Junior: así reaccionó tras eliminación

Un polémico autogol de Envigado terminó eliminando al Junior y dándole la clásificación al Deportivo Pasto. De nada sirvió la victoria (0-2) ante Atlético Huila y el empujón de Once Caldas que derrotó a Santa Fe y le dio una luz de esperanza. El milagro se daba en Neiva pero el 2-1 del Pasto, a los 83 minutos, sentenció la suerte de 'Bolillo' Gómez y los suyos.



Juan Fernando Quintero sufrió a distancia la eliminación. Aunque ya se había reincorporado a entrenamientos tras superar una lesión que lo marginó de las canchas a finales de marzo, no entró en los planes de Hernán Darío para la última fecha. Lo que sí dejó fue una buena noticia para el 2023-II.

"Hola amigos e hinchas del Junior. Tuvimos un semestre con un triste final para todos, pero del fracaso salen los campeones así que no perdamos la fe. El fútbol da revanchas y el año no se acabó todavía. DIOS LOS BENDIGA A TODOS. Ahh y por la (periostitis tibial ) se demoró pero se fue. Ahora enfocado en lo que viene", fue el mensaje del '10'.



'Juanfer' dejó claro que se queda en Junior a pagar una deuda pendiente con la directiva, y sobre todo, con la afición. La lesión no dejó disfrutar de su magia en las canchas de Colombia con la camiseta rojiblanca y ahora buscará revancha en el segundo semestre.