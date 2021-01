El mensaje de José Santa, un vencedor del cáncer, a ‘Sachi’ Escobar

El técnico risaraldense José Fernando Santa se sumó a la lista de entrenadores en el mundo que han vencido el cáncer y que tiene, entre algunos, al argentino Miguel Ángel Russo, extécnico de Millonarios actualmente al frente de Boca Juniors.



Santa, quien dirigió hasta septiembre de 2019 a Real Cartagena tras recibir el diagnóstico de cáncer de orofaringe, aprovechó un diálogo con FUTBOLRED para enviarle un mensaje a su colega y amigo, Santiago 'Sachi' Escobar, a quien inició la misma lucha.

Santa conoce perfectamente lo difícil que es la situación y por eso le dejó un mensaje a ‘Sachi’, quien la semana anterior conoció que tiene cáncer de próstata. Hace unos días inició su tratamiento en Medellín.



“Tengo mucha fe y certeza de que Santiago (Escobar) va superar este tema de salud. Él es una gran ser humano y una gran persona, y no tengo duda que se va recuperar de este percance de salud y va seguir compartiendo con su familia y va seguir aportándonos a nuestro fútbol”, dijo.



José Fernando venció el cáncer de garganta después de un tratamiento de varios meses, de altas y bajas, de quimioterapias, radioterapias y multitud de exámenes, por eso como sobreviviente le pidió a Santiago seguir adelante y no dejarse derrumbar. “Espero llamarlo y poder conversar con él más adelante. Está todo muy reciente y me gustaría esperar un poco”.



Finalmente, dejó un mensaje para todos quienes luchan contra el cáncer o alguna enfermedad. Para él la clave fue aferrarse a Dios y contar con el apoyo de la familia. “Siempre de la mano de Dios, él nunca nos abandona y nos seguirá llenando de bendiciones. No hay que dejar de soñar, no se debe decaer ante la adversidad, cualquiera que sea. La vida es hermosa y debemos aprovecharla haciendo el bien y trabajando por nuestros sueños”.