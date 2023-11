Mensaje de Rodallega enciende redes: ¿temen noticias en Santa Fe?

Las redes sociales amanecieron encendidas de cuenta de Hugo Rodallega, el delantero de Santa Fe que es objeto de especulaciones.

Primero, lo comprobable: el delantero se vio especialmente afectado por el anuncio de la salida de Fabián Viáfara de la institución y le dejó un mensaje de despedida con un dejo de queja.

​

"Dolor y no por tu amistad porque esa siempre estará, dolor por tu don de profesionalismo. Es triste ver que el fútbol tiene este tipo de situaciones poco comprensibles, pero recuerda que tu esencia es más importante que una decisión. Aprender a asimilar y respetar también ayuda a mejorar. Dios te bendiga siempre, guerrero. Posdata, el fútbol siempre brindará revanchas”, publicó en respuesta a su ahora ex compañero.

​

¿Situaciones poco comprensible? ¿A qué se refiere Rodallega? ¿Queja para quién? Vale recordar que buena parte del plantel salió de vacaciones aún antes de terminar esta fase todos contra todos de Liga Betplay II 2023 y que él es uno de los pocos que queda para el duelo contra Once Caldas.

​

Pero como estuvo muy activo en las redes, después publicó un par de enigmáticos mensaje. El primero decía "Reflexiones necesarias". Así, sin más detalles.

​

De pronto los hinchas de Santa Fe empezaron a publicar mensajes de despedida y a relacionarlo con una posible llegada a Millonarios, nada menos. La muy probable salida del veterano Fernando Uribe de la casa azul alentó esa posibilidad.



Y horas después no faltó otro mensaje del atacante que disparó el doble las redes, esta sin palabras sino solo con emojis de corazón roto y una lágrima.

​

¿Se va? ¿Será refuerzo de Millonarios por la motivación de la Copa Libertadores? Todo hace parte de una especulación que no tiene mucha base, por ahora, en la realidad. Rodallega tiene contrato vigente hasta 2024, con lo cual quien quiera llevárselo tendrá que negociar con los 'cardenales'. Además, si bien Millonarios busca un número 9 de garantías y el gran momento de atacante, a pesar del mal rendimiento de Santa Fe, lo hace encajar en el perfil, la realidad es que no hay ningún contacto para un posible fichaje.

​

El mercado recién está por comenzar así que, como es fútbol, nada se descarta. Pero hoy no existen negociaciones en curso.