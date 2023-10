Maturana aconseja a Lucas González: ¿que no se crea técnico todavía?

La figura de Lucas González en el fútbol colombiano apareció por primera vez el año pasado, cuando Harold Rivera lo alcanzó a presentar como su asistente en Independiente Santa Fe. En ese mismo momento le ofrecieron ser DT en propiedad de Águilas Doradas, oferta que aceptó de inmediato, y desde entonces su carrera se ha disparado, con los conflictos propios de quien empieza pero con la admiración de propios y extraños en el medio colombiano

Claro, siguen siendo solo dos equipos dirigidos, pero tener ya al América de Cali como protagonista de la Liga Betplay II 2023, jugando al más alto nivel, ofreciendo espectáculo y dando la imagen de un equipo sólido y fuerte, es una certeza: los títulos pueden llegar muy pronto.

Y aún así, una voz de experiencia ha decidido hablarle al oído y aterrizar un poco la euforia: Francisco Maturana le pidió calma.



“Humildad. Cuando llegué a Europa, allá en el Sevilla, estaba Carlos Bilardo y él había sido mi entrenador en la Selección Colombia. Yo llego con un rótulo, que me habían puesto, de menotista. El fútbol en América se dividía entre los menotisas y los bilardistas. No sé qué dije yo, pero los periodistas le dicen a Bilardo que Pacho había dicho tal cosa. Entonces dijo: Pacho, que no hable todavía. Que cuando sea técnico hablé”, contó en charla con Caracol Radio.

Después, cuenta Maturana, se encontró con el argentino y este le dio una lección: "A ti te han salido muy bien las cosas, pero vas a ser técnico cuando te quieran quemar el carro, cuándo no puedas salir a la calle, cuando llegues a la casa a llorar, cuando no puedas dormir. Ahí vas a comenzar a ser técnico”.

​Por el veterano entrenador, hoy asesor de Atlético Nacional, le dice a González con claridad: "A uno le pasan cosas que indudablemente, sí lo van formando. Yo decía, yo vengo de un Mundial, vengo de ganar una Copa América y este me dice que no soy técnico todavía. Yo creo que ese es un buen mensaje, no sentirse técnico todavía, siempre está la posibilidad de ser mejor todos los días”.

Lucas y su América son segundos de la Liga Betplay, virtualmente clasificados a los cuadrangulares y con goles de lujo que literalmente le han dado la vuelta al mundo. Pero tiene razón Maturana: faltan títulos, experiencia, golpes duros, más allá de los que ha sufrido en un América que llegó a considerar hace muy poco su despido, y tranquilidad para saber que el camino apenas empieza. Es pronto para dejarse nublar por el éxito.