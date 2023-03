Millonarios no pudo ante Águilas: memes estallan y le cobran a Gamero

Millonarios venía de quedar eliminado de Copa Libertadores y quería recuperarse del duro golpe derrotando a Águilas en la Liga. Este domingo, en El Campín, apenas pudo salvar un punto tras un partido disputado. El elenco antioqueño no se escondió y mostró una buena propuesta.



Aunque sumó tras el 2-2, los memes no perdonaron a Millonarios. Le cobraron al técnico Alberto Gamero, a quien muchos hinchas ya le advierten que se le agota el tiempo. No gustaron sus cambios y criticaron la apuesta con Jader Valencia.

Vea los memes que dejó el empate de Millonarios 2-2 contra Águilas: