Millonarios no pudo en penales y en redes lo condenaron: hay memes

En el estadio Palmaseca, Deportivo Cali y Millonarios igualaron 1-1 y definieron el boleto a la Copa Suramericana del 2021 desde los penales. El conjunto azucarero fue mejor y gracias a la última atajada de Humberto Acevedo se impuso por 4-3 y se clasificó al certamen internacional.

No obstante, las redes sociales no perdonaron al embajador y con los habituales memes condenaron la derrota del conjunto capitalino. Las burlas hacia el cuadro azul no pararon, luego de que llegara a esta instancia siendo el mejor equipo de los eliminados en la fase regular.



