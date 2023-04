¿Medellín ilusionado contra Nacional? Marca pareja en clásicos

Independiente Medellín y Atlético Nacional tendrán uno de los duelos más destacados de la fecha 17 del fútbol colombiano, donde el clásico paisa tendrá varios tintes, pues habrá regreso de hinchada al Atanasio Girardot y se espera que se viva fiesta en las tribunas por parte de ambas aficiones.

Sin duda, el que llega más necesitado es Medellín, quien ganó contra Atlético Huila, se metió en los ocho, pero no tiene asegurado su lugar y antes del duelo de Copa Libertadores, deberá ganar para no salir en esta fecha. Con un panorama parecido llega Nacional, pero tiene un juego de más y tiene más opciones de sumar puntos.



Sin embargo, algo que puede ilusionar a Medellín es que juega de local contra Nacional y siempre en esta condición ha mantenido un buen rendimiento contra los verdolagas, pues de los últimos cinco partidos, el poderoso ha perdido en tan solo una ocasión, ha ganado una, pero han dominado los empates con un total de tres, aunque no deja de ser buenos resultados para los locales.



De hecho, en el más reciente partido de Medellín de local, terminó con un intenso 4-3 a favor del poderoso, en partido de la fecha 10 de la Liga BetPlay 2022 del segundo semestre.





Así han sido los duelos de Medellín jugando de local contra Nacional:



2022: Medellín 4-3 Nacional

2022: Medellín 0-0 Nacional

2021: Medellín 0-0 Nacional

2021: Medellín 0-0 Nacional

2020: Medellín 1-3 Nacional

2019: Medellín 1-3 Nacional