El Medellín le dio una 'lección' a Millonarios: ¿Por qué razón?

Millonarios jugó uno de los peores partidos en la era de Alberto Gamero la semana pasada cuando visitó a Universidad Católica de Ecuador en un encuentro que no tuvo emociones por ningún lado y como si fuera poco, dejó un empate sin goles entre los dos conjuntos para finalizar la historia en la fase 2 de la Copa Libertadores en Bogotá.



Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín también tuvo que jugar su suerte en el primer partido de la serie en Ecuador visitando a El Nacional, pero la sensación fue similar en un encuentro que empezaron ganando y sufrieron para finalmente igualar a dos tantos. La vuelta será el miércoles primero de marzo, mientras que Millonarios jugará el jueves 2.

Medellín cerró la fecha dominical con una victoria en condición de visitante enfrentando a Alianza Petrolera en condición de visitante y David González le dio una 'lección' al Millonarios de Alberto Gamero. El equipo antioqueño con realidades sumamente distintas en Liga BetPlay que los embajadores, salieron a la cancha en Barrancabermeja con un equipo que pocas piezas resguardó más allá de la suplencia de Andrés Cadavid. Luciano Pons adelante, Émerson Batalla, Felipe Pardo y Éver Valencia que alternan entre suplentes y titulares, Andrés Ricaurte habitualmente titular con Daniel Torres que también alterna y una defensa compuesta por Víctor Moreno y Jhon Palacios que han sido recurrentes inicialistas últimamente para superar a los petroleros.



Claro, Medellín se encuentra en los puestos de abajo de la tabla de posiciones, mientras que Millonarios en la mitad de las casillas, pero los antioqueños que tendrán menos descanso para encarar ese encuentro contra El Nacional lograron sacar el resultado con piezas habituales, mientras que Millonarios de Alberto Gamero se decantó en priorizar las competencias que tiene en juego con cinco canteranos de arranque y con varios debutantes. La sangre joven no resultó como se esperaba en una derrota por la mínima ante Once Caldas en Manizales.



La sensación que le quedó a Alberto Gamero es que hay de dónde sacar para firmar un segundo plantel cuando le toque a Millonarios jugar en la semana Liga BetPlay y Copa Libertadores, pero ni los canteranos ni los pocos veteranos que tuvo en cuenta Gamero deslumbraron en Manizales. David González, sabiendo las dudas que tenía que despejar salió con un club sin muchas novedades y sacó adelante el partido cuando más lo necesitaba. Ahora, si pasa a la siguiente fase, González seguramente tendrá que priorizar, pero se ve un mejor plantel B que lo corto de Millonarios que tuvo que subir a varios jugadores juveniles al primer equipo



En medio de una semana con competencia internacional para Medellín y Millonarios, el cuadro antioqueño pondrá a dudar la idea de Alberto Gamero a futuro. ¿Habría que priorizar tanto hasta tal punto de utilizar un equipo alterno, o alcanzaría a llegar el equipo habitual al juego de Copa? Pues David González no se guardó nada y con su nómina habitual sacó petróleo en Barrancabermeja, mientras que Once Caldas sacó oro de los juveniles del equipo albiazul.