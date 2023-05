El DIM de Botero se ilusiona con clasificar: defiende lugar ante Unión

Independiente Medellín se aferra al sueño de jugar Cuadrangulares Semifinales, y por qué no, de disputar la final de manera consecutiva. Cabe recordar que en 2022-II perdió la estrella ante Deportivo Pereira.



Después de la salida de David González, el rojo antioqueño quedó bajo la orientación de Sebastián Botero, entrenador de la cantera que ya consiguió dos buenos resultados. El primero, un sufrido empate ante Once Caldas, y el segundo, un angustioso triunfo frente al Deportivo Pasto.



DIM cierra la fase regular en casa y tendrá que ganar si no quiere complicarse, sin embargo, hasta en el peor escenario podrían darse resultados que lo empujen hacia los Cuadrangulares. No será un reto fácil para Botero y los suyos. Al frente tendrá a un Unión Magdalena que libra otra lucha, la de salir de zona roja del descenso.



Ganando llegaría a 29 puntos y mejorando su diferencia de gol, podría incluso mejorar la posición en la que llega. Actualmente es octavo con los mismos puntos de Santa Fe, que es séptimo, y a 3 de Chicó que es sexto. Sin embargo, para no complicarse tendría que ganar y esperar que Santa Fe o Pasto -que suman los mismos puntos- se queden en el camino.



Empatando también podría clasificarse, sin embargo, tendría que esperar más de una caída. Santa Fe, Pasto, Equidad y Junior tienen opciones de entrar y solo uno de ellos podrían quedarse con el otro cupo. El escenario que le sirve es que Santa Fe o Pasto pierdan, y que Equidad y Junior no pasen del empate.



Perdiendo ante Unión Magdalena sí tendrá que prenderle una vela a su santo y esperar sí o sí que todos sus rivales directos caigan. Santa Fe, Pasto, Equidad y Junior juegan ante Once Caldas, Envigado, Millonarios y Huila, y no podrían ni siquiera sacar un punto. Solo así podrían asegurarse un lugar entre los ocho.



Independiente Medellín vs Unión Magdalena

Día: Miércoles, 17 de mayo

Hora: 7:00 pm

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Carlos Betancur

TV: Win Sports



Posible alineación del DIM vs Unión: Andrés Mosquera; Jordy Monroy, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Daniel Londoño; Daniel Torres, David Loaiza, Andrés Ricaurte; Diber Cambindo, Edwuin Cetré, Luciano Pons.