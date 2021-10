En vibrante final, Tolima empató con DIM y quedó cerca de clasificar

Deportivo Independiente Medellín empató 2-2 con el Deportes Tolima en juego por la fecha 15 en la Liga II-2021. El campeón se fue al frente en el marcador y aunque estuvo en desventaja con un doblete de Agustín Vuletich, sobre el final, el paraguayo Gustavo Ramírez rescató un empate que lo deja muy cerca de la clasificación entre los ocho mejores del campeonato.



El primer tiempo arrancó dinámico, con llegadas en ambas áreas, siendo Medellín un equipo más concreto que estaba haciendo un buen trabajo y exigiendo al arquero Álvaro Montero. La media distancia de Adrián Arregui y los desbordes por los costados.



Al minuto 18, Juan Fernando Caicedo aprovechó un centro de costado y un descuido en la zaga para acuñar la inexorable ley del ex y poner al frente del marcador al Deportes Tolima.



Sobre el minuto 30, nuevamente Caicedo aprovechó un pase de Daniel Cataño, el ex DIM estuvo mano a mano y con su remate cruzado, Andrés Mosquera Marmolejo a mano cambiada evitó la caída de su arco por segunda vez. El Tolima seguía montado en el partido, cada llegada al área era un suplicio para el DIM que intentaba salir en transiciones de defensa a ataque, pero no eran precisos.



Al minuto 37 llegó el empate del Medellín a través de Agustín Vuletich, el argentino aprovechó un desborde de Leonardo Castro, quien desde el sector derecho y llegando al borde del área, filtró un pase para que el atacante argentino empujara la pelota al fondo de la red.



Los últimos minutos fueron reñidos para ambos equipos. Medellín con un poco más de control y espacio, se acercaba a la zaga tolimense, mientras que el visitante perdía un poco de terreno que había tenido a lo largo del partido.



En la etapa complementaria, ambos equipos salieron con los mismos jugadores. Tolima salió con nuevo aire y recostó al DIM en su arco. El conjunto rojo salía de su zona y por la banda izquierda era desequilibrante.



Al minuto 7, Adrián Arregui tuvo una nueva aproximación sobre el área visitante, pero su remate se fue desviado. Inmediatamente, Tolima reaccionó a través de Anderson Plata, pero su remate pasó cerca del vertical de la mano derecha de Mármolejo.



Al minuto 18, Agustín Vuletich apareció nuevamente en el marcador, poniendo en ventaja al Medellín. La jugada se originó en un contragolpe entre Vladimir Hernández y Germán Gutiérrez, luego de una serie de rebotes en el corazón del área rival, el argentino ex Cúcuta y Águilas Doradas pezcó la pelota y de media vuelta, la mandó al fondo de la red.



Tras el marcador en contra, al minuto 25 Tolima empleó dos cambios; salieron Juan Ríos y Leyvin Balanta, e ingresaron Guillermo Celis y Omar Albornoz. Un minuto después, ingresó el venezolano Luis González en lugar de Daniel Cataño.



Al minuto 35, Medellín realizó su primer cambio del partido, ingresando Edwar López en lugar de Leonardo Castro, mientras que el Tolima agotó su último momento, retirándose Juan Fernando Caicedo en medio de los aplausos de la afición e ingresando el paraguayo Gustavo Ramírez.



Al minuto 40 y en medio de molestias físicas se fue del partido Agustín Vuletich, para darle paso a Diber Cambindo. El partido cayó en emociones, más allá de las aproximaciones del Tolima, con más ganas que precisión. Medellín aguantaba el resultado, sabía que le permitía estar en el grupo de los ocho y con una derrota de América lo mantendría en el grupo de los clasificados por esta jornada.



Sin embargo, en tiempo de descuento empató el Deportes Tolima a través de Gustavo Ramírez, quien aprovechó un borbollón en el área para vencer a Andrés Mosquera Marmolejo. Al final, Tolima rescató un punto con sabor a triunfo y el DIM deberá sumar por fuera lo que dejó escapar en el Atanasio.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visita a Alianza Petrolera, mientras que Deportes Tolima recibe en Ibagué al América de Cali.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8