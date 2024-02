Medellín y Santa Fe, dos clubes obligados a brillar de nuevo en Liga

Independiente Medellín, actual subcampeón de Liga BetPlay y Santa Fe se enfrentan en el clásico de rojos en el Atanasio Girardot, pero ambos equipos llegan condicionados para este duelo, pues vienen de partidos irregulares.

Ambos clubes han tenido un arranque complejo, pues no han encontrado resultados regulares en las primeras fechas y eso los tienen por ahora fuera de los ocho clasificados, así que no tendrán excusas para no salir a ganar desde el pitazo.



Medellín podría tener la leve ventaja de ser local y poder enderezar su rumbo, además, la victoria contra Deportivo Cali los dejó motivados y de ganarle al cardenal sería una nueva luz para el técnico Alfredo Arias, quien ha sufrido bastantes críticas en este inicio de campeonato.



Sin embargo, por el lado de Santa Fe también el panorama es complicado, pues acumuló dos derrotas consecutivas jugando en Bogotá contra La Equidad y Bucaramanga, pero una derrota más en esta era de Pablo Peirano podrían empezar a verse como una crisis, pues el técnico armó la nómina a su gusto y un resultado adverso le dejaría en el ojo del huracán.



Igualmente, para este partido el gran morbo será el regreso del volante Daniel Torres al Atanasio Girardot, pues el jugador fue importante en Medellín y tras no acordar la continuidad, decidió aceptar el regreso a Santa Fe, así que liderará el mediocampo para este juego y habrá expectativa por su presencia en cancha.



Alineación probable Medellín:

Éder Chaux; Luis Orejuela, José Aja, Jhon Palacios, Layser Chaverra ; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Pablo Lima, Jhon Vásquez, Anderson Plata y Yairo Moreno.



Alineación probable Santa Fe:

Andrés Mosquera; Elvis Perlaza, Marcelo Ortiz, Julián Millán, Dairon Mosquera; Jersson González, Daniel Torres, Juan Pablo Zuluaga, Francisco Chaverra; Agustín Rodríguez y Hugo Rodallega.



Medellín vs Santa Fe

Día: sábado, 10 de febrero

Hora: 8:20 p.m.

Árbitro: Luis Delgado

TV: Win Sports+