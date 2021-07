¡Duelo antioqueño en el Atanasio! Medellín debuta frente a Águilas 

Deportivo Independiente Medellín recibe este viernes, desde las 8 de la noche a las Águilas Doradas en el comienzo de la Liga II-2021. Tras un flojo primer semestre, poderosos y dorados se ven cara a cara en un vibrante duelo del fútbol antioqueño.

Medellín espera un buen arranque con el apoyo de su gente



La presencia de 3.000 hinchas del DIM para el primer encuentro oficial de los rojos en este segundo semestre, era el ingrediente que le faltaba al equipo de Hernán Darío Gómez para llenarse de motivos y conseguir un triunfo que les permita arrancar con el pie derecho en el campeonato.



Sin David Loaiza por molestias físicas, pero con el regreso del argentino Adrián Arregui, los rojos buscarán entregar una alegría a su gente en la noche antioqueña. El técnico Hernán Darío Gómez va por todo en este certamen, con una buena base de jugadores y 10 semanas de pretemporada, ‘Bolillo’ confía que su ‘milancito’ sea una máquina de buen fútbol y esté en comunión con el triunfo.



“Hay fecha todo el fin de semana y ningún equipo tiene un partido fácil. La sensación de todos los equipos es clasificar al octogonal y ahí buscar quedar campeón. El fútbol se equilibró todo y, por ejemplo, al final del torneo pasado había 15 equipos con opciones de clasificar entre los ocho. Ahora juega Águilas contra Medellín, es un partido parejo, qué pasa, que hay equipos que sacan más puntos que otros, con jugadores que se acomodan a cada equipo. Nosotros hemos podido aumentar el nivel respecto a cuando llegué en diciembre”, detalló Gómez.



Además, “en estos días enfrenté a tres equipos que no tienen gran nombre en el fútbol colombiano, pueden ser partidos amistosos, pero son equipos bien ordenados, con elaboración en defensa y en ataque. Se reparten bien en defensa y en ataque, a Águilas los enfrentamos y fue empate sin goles, con poquitas jugadas de gol. En esos juegos solo marcan la diferencia el talento”.



En cuanto a su anhelo, el estratega indicó que “sobre la expectativa del equipo, es jugar bien, ganar partidos, clasificar a los octagonales y pelear el título. Para ese paso a paso, debo primero elegir bien, espero que esa elección salga bien, haya sociedades en el campo, que entren en el trabajo táctico, encontrar el equipo durante el camino y esas expectativas se van mostrando con los resultados”.



Finalmente, sobre su trabajo en defensa, comentó que “lo que yo intento en defensa es que debo atacar con los once y defender con los once. Nuestro equipo juega en zona con una defensa en línea que aguanta cualquier ataque con los mecanismos que hemos trabajado durante los entrenamientos. Ahora, es delicado el trabajo, un jugador que no coordine, se complica todo. La defensa es fuerte colectivamente, individualmente nos cuesta mucho”.



Por el campeonato colombiano, Medellín ha jugado 29 partidos los días viernes, el balance es de 15 derrotas, seis empates y ocho victorias.



Águilas quiere poner la fiesta en el Atanasio en el día de su cumpleaños



Los del oriente antioqueño cumplen este viernes 16 de julio, 13 años de vida institucional. Al igual que el DIM, Águilas cuenta con 10 semanas de pretemporada y para los dirigidos por Francesco Stifano buscan retomar el protagonismo que perdieron en los últimos torneos. El técnico venezolano confía en que los dorados den la sorpresa en casa ajena.



“Empezamos un nuevo torneo, hemos trabajado 10 semanas para este partido. En lo personal, es muy especial enfrentar a un técnico como Hernán (Darío Gómez), siempre es importante afrontar esta clase de partidos. Hemos preparado el partido con mucha tranquilidad, el grupo está bien, está sólido y tenemos que hacer un partido perfecto. Ya los tenemos analizados y debemos tener cautela y presionarlos, teniendo en cuenta que ellos son locales”, detalló el estratega.



Sobre su plantel, el señor Stifano señaló que “tenemos un gran equipo, hemos construido un gran grupo, no quedé satisfecho por lo hecho el semestre pasado. Pero con esta preparación, afrontaremos un buen campeonato, queremos competir de la mejor manera. Las expectativas son muy altas, queremos entrar a los cuadrangulares, nuestra mentalidad está apuntando a eso y queremos luchar para entrar a un torneo internacional y porque no, pelear el campeonato”.



Finalmente, se refirió a la baja por lesión del volante Óscar Hernández y la posibilidad de incluir al zaguero Rubert Quijada en el once inicial. “El equipo viene trabajando bien, Óscar (Hernández) será operado en los próximos días y ahí conoceremos el tiempo de incapacidad. Esperamos poder contar con Rubert (Quijada), se ha venido adaptando al grupo, si no es en este partido, será en el próximo, pero vemos que tiene muy buenas condiciones y creemos que nos va a aportar mucho”.



Datos entre Independiente Medellín y Águilas Doradas



Por Liga, Águilas Doradas e Independiente Medellín se han enfrentado en 25 oportunidades, el poderoso ganó en 11 oportunidades contra los ocho triunfos de los dorados y seis empates cierran la estadística. En cuanto a goles marcados, Águilas anotó 23 y el DIM 27.



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, Juan Carlos Díaz, Sebastián Hernández; Vladimir Hernández, Agustín Vuletich y Edwar López.

D.T.: Hernán Darío Gómez.



Águilas Doradas: Juan David Valencia; Mateo Puerta, Oswaldo Henríquez, Sebastián Rodríguez, Álvaro Angulo; Facundo Ospitaleche, Jesús Rivas, Christian Marrugo, Fredy Salazar, Juan Pablo Otálvaro; César Arias.

D.T.: Francesco Stifano.



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Yahir Cárdenas (Meta).

TV: WIN Sports +





