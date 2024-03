Dayro va por el gol 225 en el Atanasio: DIM recibe a Once Caldas

Luego de igualar el récord de máximo anotador histórico del fútbol colombiano con 224, Dayro Moreno va por su tanto 225 para dejar atrás la marca de Sergio Galván Rey y lo quiere hacer en un escenario en donde ha anotado una cantidad importante de tantos.



La conexión de Dayro con el Atanasio es especial. Es el segundo estadio donde más goles ha celebrado con 42 tantos. 34 de esos goles fueron con la casaca de Atlético Nacional, cinco fueron con la del Bucaramanga y cuatro con el Once Caldas.



Dicho esto, Dayro viajó con Once Caldas para visitar a Independiente Medellín por la fecha 12 de la Liga Betplay y en donde el cuadro antioqueño podría ser testigo de la historia en el FPC.

El cuadro de Alfredo Arias tendrá gran parte del plantel a disposición excepto las bajas de José Aja que no estará por tres meses y de Yairo Moreno que sufrió un desgarro muscular y es baja por varias semanas.



Al contrario de Once Caldas que tiene a un delantero consolidado, el DIM necesita más gol y solo ha anotado nueve tantos en el semestre los cuales están muy repartidos: Jaime Peralta (3), Diego Moreno, Baldomero Perlaza, Ánderson Plata, Brayan León, Yairo Moreno (2).



Medellín llega a este encuentro en gran momento. Contando todas las competiciones no pierde hace cuatro encuentros y en el Atanasio ha mantenido su invicto de 20 encuentros sin perder por lo que será un duelo duro para Once Caldas.



La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue el pasado 1 de octubre de 2023 en el estadio Palogrande. En esa ocasión empataron 2 a 2. Ya el último juego en el Atanasio también terminó 2-2, duelo que se disputó el 12 de mayo del año pasado.