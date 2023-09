Medellín buscará mantener el invicto en casa ante Millonarios

Independiente Medellín y Millonarios será otro de los grandes partidos de la fecha 12 de la Liga Betplay. El ‘Poderoso’ recibe al Embajador este lunes en el Atanasio Girardot, escenario que se ha hecho un fortín para el cuadro de Alfredo Arias.



Y es que desde que comenzó el semestre, el cuadro antioqueño no ha perdido en casa y de hecho acumula una racha invicta de ocho juegos sin ver la derrota.



La última caída del DIM en esta Liga fue el pasado 2 de agosto contra Santa Fe en condición de visitante.

Eso sí, Medellín sufre de ‘empatitis’ en los últimos partidos’. El cuadro paisa empató en cuatro de los últimos cinco juegos (todos por 1-1) y solo ganó un solo encuentro que fue el clásico ante Nacional.



El DIM tendrá una gran novedad para este partido, la vuelta de Andrés Ricaurte que podría ver sus primeros minutos en el presente semestre.



Por otro lado, Millonarios llega de golear a Bucaramanga en condición de local, pero como visitante ha dejado mucho que desear en esta Liga.



El cuadro de Alberto Gamero no gana fuera de El Campín desde el pasado 31 de mayo de este año cuando derrotó a América en el Pascual Guerrero.



De igual manera, ante Medellín, Millonarios no la ha pasado bien en el Atanasio ya que perdió tres juegos, empató dos y ganó un duelo ante el rojo de la montaña.



Para este encuentro, el Embajador recupera tres piezas claves como lo son David Macalister Silva, Daniel Cataño y Daniel Giraldo.



Cabe señalar que Medellín marcha cuarto en el campeonato con 20 puntos mientras que Millonarios es décimo con 15 puntos.



Ficha del partido



Medellín vs. Millonarios



Hora: 8:50 p.m.



Estadio Atanasio Girardot



TV: Win Sports +



Alineaciones probables



Medellín: Chunga; Orejuela, Ortíz, Varela, Gómez; Quiñones, Torres, Plata, Ibarguen; Cetré, Pons



Millonarios: Montero; Navarro, Vargas, Llinás, Bertel; Vázquez, Pereira, Silva; Guerra, Ruiz y Castro.