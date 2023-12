Medellín vs Junior: fecha, hora y estadios definidos para gran final

Independiente Medellín y Junior de Barranquilla ganaron los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2023-II y quedaron listos para enfrentarse en la gran final del torneo en este fin de año.

Después de quedar definida la final entre paisas y barranquilleros, Dimayor confirmó la programación para los duelos de ida y vuelta, despejando muchas dudas sobre horarios y el estadio que iba a acoger el duelo por el título.



El partido ida se jugará a las 4:00 p.m. el próximo domingo 10 de diciembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, mientras que la vuelta será el miércoles 13 del mismo mes, a las 8:00 p.m. y el escenario será el Atanasio Girardot, que era duda para este compromiso por temas de conciertos.



¡Prográmate para vivir los #HechosDePasión de los partidos de IDA y VUELTA por la Final de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2023! ⚽💥



👉https://t.co/GmmX6jr7Yq pic.twitter.com/3SgHWCj7tg — DIMAYOR (@Dimayor) December 7, 2023



Polémica



Más allá de que no hubo cambios en la programación, sí causó un poco de polémica con respecto a la elección de los horarios, pues Medellín pidió jugar ambos encuentros a las 8 de la noche, por condiciones climáticas en Barranquilla, pero Dimayor omitió la petición y revalidó que el primer juego será a las 4 de la tarde en la arenosa.



Final ida

Junior vs Medellín

Día: domingo 10 de diciembre

Hora: 4:00 p.m.

TV: Win Sports +

Estadio: Metropolitano, Barranquilla



Final vuelta

Medellín vs Junior

Día: miércoles 13 de diciembre

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín