Así lo ven en Medellín: Jaguares sumó 3 puntos pero perdió el fútbol

Jaguares sumó tres puntos en un partido que pudo aplazarse, pero finalmente no ocurrió. El estadio Jaraguay de Montería fue sede de un nuevo papelón que enloda el fútbol colombiano. Pasaron casi 72 años para que Independiente Medellín volviera a perder un partido por no presentarse, la última vez que ocurrió fue el 23 de julio de 1950, cuando el poderoso no se presentó al clásico antioqueño contra Atlético Nacional, en protesta por el alza exagerada en la tasa por el uso del Hipódromo San Fernando de Itagüí.

Tras la negativa de viajar a Montería, Independiente Medellín solicitó el aplazamiento del partido o un cambio de sede en aras al juego limpio y el buen desarrollo del campeonato. Sin embargo, la Dimayor y Jaguares se negaron al aplazamiento o el cambio de escenario respectivamente.



Sobre las 7 de la noche de este sábado, se instaló el PMU en el estadio Jaraguay de Montería, el plantel de Jaguares acudió al estadio a presentarse y el cuerpo arbitral encabezado por el juez central Jorge Duarte de Santander.



Mientras ocurría esto en Montería, en las redes sociales del DIM emitieron un comunicado explicando lo ocurrido durante este sábado, en donde el club mantuvo su postura de no presentarse y ofreciendo alternativas para disputar el encuentro en condiciones aptas para el espectáculo.



Finalmente, sobre la hora programada para el inicio del juego, el poderoso manifestó en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Ningún partido de fútbol es más importante que la integridad de las personas. Nuestra solidaridad con los habitantes de Montería”.



En Montería se llevaba el protocolo con 11 jugadores en cancha, unos sonriendo y una gradería llena de fuerza pública, mientras en el resto de la capital cordobesa, la zozobra y el miedo eran presa de sus habitantes a causa del paro armado. Tras 15 minutos, concluyeron los actos protocolares y los tres puntos se los llevó Jaguares, además de la vergüenza por la falta de colegaje con sus compañeros de profesión del equipo rojo.



En la próxima fecha, Jaguares visitará en Barranquilla a Junior, mientras que Independiente Medellín recibe en el estadio Atanasio Girardot al Deportivo Pasto.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8