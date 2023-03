Sufrida victoria del DIM ante Jaguares: acaricia el grupo de los ocho

Independiente Medellín se quedó con los puntos ante Jaguares, después de superarlo 1-0 con sello de Ever Valencia, pero no le alcanzó para colarse entre los ocho. Aunque no mostró un fútbol fluido, sí fue efectivo y consiguió un triunfo que lo acerca al objetivo de entrar en zona de clasificación.



Un primer tiempo que sacó figura al arquero Andrés Mosquera Marmolejo, después de salvar dos pelotas de gol, y que en la segunda etapa se inclinó a su favor gracias al gol de Valencia. DIM llegó a 11 puntos y se puso noveno en la tabla, por detrás de Millonarios y Alianza Petrolera que tienen las mismas unidades.

Sobre el minuto 8 y a través del juego por bandas, Jaguares tuvo su primera aproximación en predios de Andrés Mosquera Marmolejo. Pablo Rojas salió en velocidad y se la jugó con Mauricio Castaño, quien metió un centro al segundo palo en busca Ómar Duarte. El arquero logró interceptar el pase y salvó cualquier peligro.



Apenas pasó un minuto y el portero Marmolejo protagonizó otra buena atajada, esta vez con un zapatazo de Ómar Duarte. Medellín reaccionó hasta los 14 minutos con un disparo de media distancia de Felipe Pardo que terminó en desvío de Jonathan Ávila.



Pasaron 15 minutos para que volviera a producirse una jugada ofensiva. Sobre los 30', en una salida por banda izquierda, Jaime Alvarado envió un centro en busca de Luciano Pons, quien para fortuna de Soto no alcanzó a conectar pleno.



Sobre los 37' tras una recuperación de Alvarado, DIM lo intentó con la media distancia de Pons; la pelota salió desviada por muy poco. La aparición de Ever Valencia por izquierda le causó más de un dolor de cabeza a la defensa felina. Centro para Pardo que se perdió de la opción más clara.



Antes de irse al descanso, Jaguares lo intentó con Duarte desde afuera del área; el arquero Marmolejo rechazó con los puños y terminó siendo la figura en los primeros 45 minutos. Un 0-0 que dejó tranquilidad de lado y lado.



En el segundo tiempo, Medellín mostró una mejor cara ofensiva y aprovechó el poco peso de Jaguares en ataque, para probar conexiones y buscar el gol por todas las vías.



Tuvo que esperar hasta los 76' para que le salieran los planes. Grito de gol de desahogo con Ever Valencia, después de una buena jugada colectiva en la que participaron Alvardo y Cetré, y terminó en un formidable pase de Deinner Quiñones. El atacante definió entre las piernas del arquero Soto.