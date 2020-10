Medellín busca retomar el rumbo en la Liga: recibe a Jaguares

Deportivo Independiente Medellín recibe en el Atanasio este jueves 15 de octubre a Jaguares de Córdoba, por la fecha 14 de la Liga colombiana 2020. Encuentro a disputarse desde las 2 de la tarde. Tras caer en Tunja contra Boyacá Chicó, el poderoso necesita retomar el camino ganador frente a un Jaguares que no ha sido un buen visitante, pero está necesitado de resultados para comenzar a escapar del descenso.



Cuatro novedades fueron presentadas en la convocatoria de 18 jugadores; Larry Angulo, Walter Rodríguez, Mauricio Cortés y Leonardo Castro. En cuanto a los ausentes fueron: José Estupiñán, Juan Manuel Cuesta, Luis Mena y Juan Camilo Moreno.



Sobre su lesión y el proceso de recuperación, el volante paraguayo Walter Rodríguez remarcó que “el proceso de recuperación para volver tuvo su tiempo, fue extraño que comprometieron varios tendones y ligamentos. Me estoy sintiendo muy bien y por eso ya me dieron el alta médica. Fue difícil perderme tantos partidos, pero espero aportarle al equipo y que podamos ganar como local”.



En cuanto al análisis del nuevo cuerpo técnico, Rodríguez remarcó que “desde el primer día, el cuerpo técnico nos ha manifestado sus intenciones, me gusta cómo se están adaptando al grupo. Los trabajos enfatizan la libertad de juego, nos dan la confianza necesaria para intentar algo diferente en la cancha”.



Analizando al rival, el volante ‘guaraní’ destacó que “es un partido difícil, debemos salir a proponer. Jaguares tiene un juego directo, aunque no son tan profundos. Nuestra intención es clasificar entre los ocho y no tenemos margen de error. Esta es una oportunidad para volver a ganar”. Además, Walter confía en sumar minutos independiente de quien sea su compañero en esa primera línea de volantes. “No tengo preferencia con quién pueda jugar en el medio campo. Con cualquiera me entiendo bien en el juego”.



Jaguares llega al Atanasio con el recuerdo de haber ganado por última vez como visitante en ese estadio por Liga frente a Atlético Nacional. El equipo Cordobés planteará una formación 4-2-3-1 donde sean fuertes en defensa, con orden y posesión de la pelota, también que en la fase ofensiva tenga profundidad. En cuanto a novedades, Sebastián Ayala estaría por Fabián Mosquera, mientras que Stewart García ocupará el lugar de Jefferson Cuero.



Datos de Independiente Medellín y Jaguares

Independiente Medellín y Jaguares de Córdoba se han enfrentado por Liga en 10 oportunidades, siete victorias poderosas y tres empates, el balance de esta estadística. En cuanto a goles, 18 goles fueron para los antioqueños contra siete de los cordobeses.



DIM está invicto frente a Jaguares de Córdoba en Liga colombiana, con siete victorias y tres empates. El equipo rojo de Antioquia acumula 14 partidos consecutivos convirtiendo como local en la Liga, la mayor racha entre los equipos del torneo; ganó ocho duelos, empató dos y perdió cuatro. El poderoso anotó cuatro goles contra Cúcuta en el segundo tiempo, la misma cantidad de goles en la segunda mitad que había anotado previamente en el torneo.



Jaguares de Córdoba recibe goles hace 16 partidos como visitante en la Liga colombiana (una victoria, un empate y 14 derrotas), la mayor racha entre los equipos que disputan el torneo. Con seis goles, Jaguares es el equipo que recibió más goles desde fuera del área en el campeonato 2020.



Alineaciones probables

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Guillermo Tegüé, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Larry Angulo, Walter Rodríguez, Yesid Díaz; Javier Reina, Bayron Garcés, Leonardo Castro.

D.T.: Javier Álvarez.



Jaguares de Córdoba: Robinson Zapata; Israel Alba, Iván Scarpeta, Yonatan Murillo, Leonardo Saldaña; Sebastián Ayala, Harrison Mojica, Yulián Anchico, Stewart García, Wilder Guisao; Sergio Romero.

D.T.: Alberto Suárez.



Hora: 2:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Jonathan Ortiz (Nariño).



TV: WIN Sports / WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8