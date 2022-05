Complicaciones en el Atanasio: se retrasa Medellín vs Equidad

Las imágenes en el estadio Polideportivo Sur no son muy distintas que las del Atanasio. La lluvia obligó a suspender unos minutos el duelo entre Envigado y Tolima. Pese a que la cancha no estaba en condiciones, el juego siguió su curso.



Complicación que se vivió también en el arranque de Medellín vs Equidad. El fuerte aguacero dejó la cancha del Atanasio Girardot con bastantes pozos en varios sectores.



👀¡Así luce el Atanasio Girardot, a minutos de la hora programada para el juego entre Medellín y Equidad!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/Ygbytf17ra — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 21, 2022

La Dimayor comunicó que el partido sufriría un leve retraso, dando inicio al juego a las 5:30 p.m.