Tras cuatro años, Medellín vuelve a cuadrangulares: recibe a Equidad

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado a La Equidad, desde las 5:15 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot, por la primera fecha del cuadrangular B en la Liga I-2022. Luego de la eliminación en la Copa Sudamericana, el conjunto rojo de Antioquia recibe al equipo asegurador en un duelo de conceptos tácticos y estratégicos.

Tres jugadores se encuentran en el departamento médico y no podrán jugar en el partido frente al equipo capitalino; David Loaiza, Germán Gutiérrez y Miguel Camargo están con molestias físicas. Sobre Loaiza, el médico Édgar Méndez explicó que "tiene una lesión grado uno en el aductor. Está en la primera semana de fisioterapia con buena evolución. Esperamos contar pronto con él para los cuadrangulares". Gutiérrez todavía tiene para tres semanas más de fisioterapia y es muy difícil que pueda volver a la competencia en este campeonato. Por su parte, el panameño tiene una lesión del recto femoral. La evolución ha sido satisfactoria, está en fisioterapia de primera fase.



El equipo rojo no cambiaría mucho con respecto al que jugó en Brasil contra Internacional, la duda pasaría por el extremo derecho, si Juan David Mosquera arrancaría desde esa posición o bajaría a ser lateral reemplazando a Juan Guillermo Arboleda. Mientras que el uruguayo Javier Méndez reemplazaría a Loaiza.



"Equidad es un rival de respeto, que actúa con eficacia, cuentan con un rigor defensivo, será un partido complejo como el de todas las finales. Hemos tenido bajas por lesión, ahora perdemos a (David) Loaiza, un jugador que aporta mucho dentro y fuera de la cancha. A Germán Gutiérrez y Miguel Camargo. Felipe Pardo es un jugador que está tratando de volver a su nivel. Cumplimos el objetivo de estar en finales, queremos hacer lo mejor y que eso nos alcance para estar en la posición de privilegio", indicó el técnico Julio Comesaña.



Además, el estratega uruguayo comentó que "ya no hay mucho tiempo para trabajar. Necesitamos que los jugadores estén bien físicamente y en la parte anímica. Los errores los hablo con los jugadores. Estamos en un nuevo campeonato con seis partidos y hay que ser contundentes. Estamos listos para competir, debemos jugar bien para ganar. Si damos ventajas, tendremos problemas".



Datos entre Independiente Medellín y La Equidad



Por Liga colombiana, Independiente Medellín y La Equidad se enfrentaron en 33 oportunidades, el saldo es de 13 triunfos poderosos, contra 12 aseguradores y ocho empates. En cuanto a goles anotados, Medellín marcó 33 y recibió 39.



La Equidad ganó solo dos de los últimos once partidos ante Independiente Medellín en Primera División (seis empates, cuatro derrotas).



La última victoria de La Equidad en el estadio Atanasio Girardot fue el domingo 4 de marzo de 2012, donde los aseguradores se impusieron por la mínima con gol de Víctor Guazá. Del DIM solo sigue en el plantel Felipe Pardo, mientras que en La Equidad permanece Stalin Motta y el DT Alexis García.



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Javier Méndez, Jean Pineda, Vladimir Hernández, Juan David Mosquera; Luciano Pons.



D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 5:15 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).



VAR: Fernando Acuña (Boyacá).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8