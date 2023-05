Con angustia y penalti sobre la hora ganó Medellín: Pasto lo padeció

El que apuesta a no perder, pierde. Se lo aprendió para siempre Deportivo Pasto en un partido lleno de angustia que se le fue sobre la hora en casa de Independiente Medellín.

El rojo luchó y lo intentó pero sufrió de mala puntería y cuando el rival casi festejaba el 0-0, vino un penalti a instancias del VAR, el mismo que antes protagonizó una gran polémica, y fue victoria roja 1.-0, que le dio vida al 'Poderoso' y le permitió depender de sí mismo para llegar a los cuadrangulares de la Liga Betplay I 2023.



Bajo un sol castigador en el primer tiempo, Ricaurte tenía la mejor opción arrancando el juego a los 12 minutos, intento bien controlado por el arquero Martínez. Y sería la constante.



Era Estacio el hombre más importante en la cancha durante la primera etapa: cumplía en zona propia al arranque, cuando DIM sufría de muy mala puntería, y después partían de sus pies as mejores opciones: dio un primer aviso de media distancia al inicio y a los 45+3 fue arrastrando marcas hasta abrirse espacio para el remate violento que salvó el arquero.



Entendió el rojo que se quedaba fuera de los cuadrangulares y salió con todo: a los 55 quiso Ricaurte con un centro a la cabeza de Pons que no se cristalizó pero a los 70 minutos parecía que la vida volvía al alma roja. Vino un centro que fue la cabeza de Palacios acabó en el fondo del arco y la fiesta se armó por un instante... porque el minuto siguiente llamó el VAR y el árbitro vio un codazo del atacante, tan sutil que casi parecía inexistente, y se anuló toda la jugada. Increíble.



Sobre el final lo tuvo Loaiza, lo buscó Londoño, hasta Cadavid, que ingresó más para un rol de atacante, y aún así no hubo frutos.



A los 90+4 ganó otra vez el mano a mano Martínez con el atacante Ibargüen pero le dio otra vida al rojo: otra vez a instancias del VAR se sancionó falta del arquero y Cetré se paró frente a la pelota para un riflazo que fue el 1-0 definitivo.

​

Tres puntos definitivos para el rojo que suma 26 puntos y es parcialmente séptimo, mientras Pasto es octavo con las mismas unidades.