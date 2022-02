Medellín, con la obligación de imponerse en casa: recibe a Cortuluá

Deportivo Independiente Medellín recibe este martes, desde las 6 de la tarde a Cortuluá por la quinta fecha en la Liga I-2022. Tras la derrota en Manizales contra Once Caldas, el poderoso buscará recuperar en casa lo que ha perdido como visitante y al frente tendrá un Tuluá que va por su segundo juego por fuera de casa, buscando dar la sorpresa.



En la nómina de convocados reaparece Juan David Mosquera, mientras que Diber Cambindo no estará disponible por decisión técnica. El técnico Julio Comesaña confía en que el equipo logre marcar diferencia sobre Tuluá.



“Con el correr de las horas uno evalúa diferentes datos, me quedo contento con la determinación del equipo para buscar el resultado, pero nos faltó generar fútbol desde la mitad de la cancha. Tuvimos pocos remates al arco y posibilidades de gol. El análisis pasa por lo que ocurrió en el centro del campo, sobre Cortuluá, es un equipo que hace muy bien su trabajo defensivo, maneja muy bien sus estructuras de juego, al América se la cambió, tienen en cuenta las virtudes del adversario e intenta limitarlo. Sin la pelota y en la adversidad son capaces de ir a buscar los partidos, tienen variantes y si quiere mantener el resultado, ponen una línea de cinco. No es desagradable para verlo jugar, es un equipo serio”, precisó.



Además, “la preparación para cualquier partido no alcanza. Viajamos de vuelta a Medellín, descansaron, recuperaron y ahora toca pensar en el siguiente partido. Contamos con un cuerpo técnico para que el técnico se enfoque en su trabajo, la información está, pero interpretarlo no es para cualquiera. Hay que buscar soluciones, yo estoy aprendiendo todos los días y entre todos debemos ayudarnos y no dejar librado al azar”.



Otro jugador que estaría en la posible titular es Andrés Mosquera Marmolejo, quien fue suplente en Manizales y con su experiencia en Selección Colombia, quiere lograr los objetivos del DIM. “Este equipo es muy maduro, cuenta con muchas variantes, capacidades y alternativas, cada uno tiene que competir por su puesto, no dar ventajas y fortalecernos como equipo para conseguir los objetivos”.



Sobre Cortuluá, Marmolejo destacó que “Tuluá tiene una buena idea de juego, será un partido exigente, cuenta con jugadores muy desequilibrantes por los costados. Estamos de local y vamos a ir por los tres puntos, teniendo las precauciones del caso, aplicar nuestra idea de juego, sabemos que debemos recuperarnos de la derrota en Manizales, pero estamos concentrados para conseguir los tres puntos”.



Datos entre Independiente Medellín y Cortuluá

Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Cortuluá se han enfrentado en 44 partidos, de los cuales, el poderoso se impuso en 19 contra 10 de los vallecaucanos y 15 empates. En cuanto a goles anotados, DIM marcó 73 y recibió 50.



Desde 2002, Independiente Medellín ha recibido a Cortuluá en ocho ocasiones en Primera División y ninguna de ellas ha finalizado en empate. El DIM ha ganado cinco de esos compromisos, incluyendo el más reciente en julio de 2017 por 1-0. Además, el conjunto antioqueño ha conseguido marcar gol en los ocho partidos hasta ahora.



Entre los equipos que han disputado los últimos tres torneos de la máxima categoría (desde la Liga I-2021), Independiente Medellín es el único que se mantiene invicto como local desde entonces. El DIM ha disputado 21 compromisos en casa, aunque solo ha ganado ocho de ellos, empatando 13.



Cortuluá consiguió su primera victoria en esta Liga I-2022 en su partido más reciente ante Deportivo Cali (2-0). Desde agosto-septiembre de 2017, el conjunto de Tuluá no enlaza victorias en la categoría (2).



Jean Pineda es el jugador que más ocasiones ha generado para Independiente Medellín (8), aunque aún no ha conseguido dar su primera asistencia en lo que va del torneo.



Luis Carlos Ruiz marcó un gol y asistió otro en la reciente victoria de Cortuluá sobre América de Cali (2-0), siendo el primer futbolista del conjunto de Tuluá que consigue hacerlo en Primera División desde julio de 2017, cuando Luis Caicedo hizo un gol y una asistencia ante Deportivo Cali.



Alineación probable

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Adrián Arregui, Jean Pineda, Vladimir Hernández, Felipe Pardo; Luciano Pons.

DT: Julio Comesaña.



Hora: 6:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Diego Ruiz (Meta).



VAR: Ricardo García (Santander).



TV: Win Sports | Win Sports +.



