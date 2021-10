Poderoso triunfo del DIM sobre Bucaramanga, los rojos ganaron 1-0

Deportivo Independiente Medellín venció 1-0 al Atlético Bucaramanga, en juego válido por la fecha 12 en la Liga II-2021. A pesar de la poca contundencia y teniendo un jugador menos en el tramo final del encuentro, Germán Gutiérrez marcó el único gol del partido para que el poderoso respire en la tabla y siga en la lucha por la clasificación.



El primer tiempo pasó desapercibido en los arcos del DIM y Bucaramanga. Ambos equipos no tuvieron profundidad y gran parte del partido se concentró en el centro del campo.



Sobre el minuto 23 y tras un rebote del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, Álvaro Meléndez tuvo una clara oportunidad de anotar, pero su remate mandó la pelota por encima del arco rojo. El equipo leopardo controló la pelota, pero más allá de esa ocasión, no logró profundizar más.



Cerca del final de la etapa incial, Medellín tuvo el gol a través de Diber Cambindo, pero Juan Camilo Chaverra estuvo atento para contener el remate de cabeza que realizó el jugador con paso por Quindío y América.



En la etapa complementaria, Medellín comenzó a tener más la pelota e inquietar el arco de Chaverra. Al minuto 5, Adrián Arregui remató de media distancia y la pelota pegó en el horizontal. Seis minutos después, Javier Reina tuvo el gol, pero la pelota pegó nuevamente en el palo, tras cazar un rebote en el corazón del área.



Con el pasar de los minutos, Bucaramanga recuperó la pelota, aunque no eran profundos. Medellín no encontraba el rumbo, al minuto 37 fue expulsado Juan Guillermo Arboleda por conducta violenta.



Al minuto 41, Germán Gutiérrez de media distancia puso al frente del marcador al Deportivo Independiente Medellín. El lateral izquierdo remató con potencia, inatajable para el arqueo Juan Camilo Chaverra.



Al final, el rojo logró un triunfo más que significa acercarse a la clasificación. Con tres partidos seguidos en el Atanasio, deberán mejorar más en su juego si quieren romper la racha de cuatro eliminaciones consecutivas.



En la próxima fecha Deportivo Independiente Medellín recibe a Envigado Fútbol Club. Mientras que Atlético Bucaramanga recibe a Junior de Barranquilla.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8