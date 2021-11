Medellín consumó un nuevo fracaso en Liga y profundizó su crisis

Cero y van cinco eliminaciones para el Deportivo Independiente Medellín, aunque tuvo mejor juego en los últimos partidos, no le alcanzó para ingresar a la fiesta grande de los ocho. Irregularidades en su juego, procesos truncados, salidas de jugadores, posibles ventas del equipo y un proyecto poco claro, la constante en un equipo que, salvo los títulos de Copa Colombia, sigue de capa caída.

Irregularidades en su juego: Medellín no logró ganarles a los equipos que descendieron como Huila y Quindío, le faltó cerrar partidos como contra Tolima y Pereira, poca definición y creación en juego, las constantes en un conjunto que fue un electrocardiograma a lo largo del semestre. Como local, es el séptimo de 20 con 16 puntos de 30 posibles, mientras que de visitante está en el puesto 15 con 9 puntos de 27 puntos disputados.



Procesos truncados: Desde el último título en 2016, por Medellín ha pasado 11 entrenadores. Desde el segundo semestre de 2018, pasaron seis: Ricardo Calle, Alexis Mendoza, Aldo Bobadilla, Javier Álvarez, Hernán Darío Gómez y Julio Comesaña. Es complicado lograr éxitos deportivos si no se mantienen procesos.



Salidas de jugadores: Desde el 2018, pocos jugadores se mantienen en el plantel. La salida de jugadores, la falta de consolidación en algunos y otros que ya no tienen cabeza ni cabida en el grupo, hacen que, sin una base robusta, complica un proceso que pueda garantizar resultados.



Venta del equipo: Que hay oferta, que no lo hay, que llegaron, que se fueron, muchas palabras y pocas certezas y esa incertidumbre hace que Medellín haya pasado de ser un equipo protagonista, a uno que se encargó en coleccionar fracasos.



Proyecto: Parece que cada entrenador trae su proyecto y que el equipo no cuenta con uno propio. Hernán Darío Gómez en una de sus últimas ruedas de prensa manifestó que el equipo “no tiene ADN”. Muchas veces no se entiende si apostarán por la cantera o buscarán formar un plantel experimentado, Medellín no cuenta con un norte y su poca ambición hacen que no logren los resultados.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8