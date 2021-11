Medellín lanzó a la venta la boletería para el clásico contra Nacional

Este lunes, el Deportivo Independiente Medellín anunció la venta de boletería para el clásico antioqueño por la fecha 19 en la Liga II-2021, frente al Atlético Nacional, este domingo 14 de noviembre a las 4 de la tarde. Para esta oportunidad, el equipo rojo contará con una preventa los días lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de noviembre y la venta al público general será a partir del jueves 11 de noviembre.

La preventa está destinada a usuarios de la App DIM Plus inscritos hasta el pasado sábado 6 de noviembre. Los precios son los siguientes: Norte: $20.000, Oriental baja: $30.000, Oriental alta: $37.000, Occidental baja: $54.000, Occidental alta: $64.000, VIP: $95.000 y VVIP: $110.000. Cabe destacar que Los usuarios deben tener registro, no aplica solo para la descarga.



Los precios para el público general son los siguientes: Sur y Norte: $30.000, Oriental baja: $40.000, Oriental alta: $49.000, Occidental baja: $80.000, Occidental alta: $90.000, VIP: $115.000 y VVIP: $130.000. Es importante saber que las boletas serán vendidas a través de la aplicación DIM Plus hasta una hora antes del inicio del partido. Para este partido ya no aplican las boletas de aquellos abonados quienes escogieron la opción volver a latir.



Para ingresar es indispensable presentar el carné de vacunación (físico o digital) en el que se evidencie como mínimo, el inicio del esquema de vacunación (Mínimo 1ra dosis). Fue habilitado el aforo total del estadio Atanasio Girardot, es decir que 44.000 personas podrán disfrutar del compromiso.



Las novedades del proceso de compra de boletería a través de DIM Plus serán resueltas a través del WhatsApp: 301 352 9302 hasta el sábado 13 de noviembre, el día del partido serán atendidas en la taquilla #2 de occidental.



Cada persona podrá comprar un máximo de cuatro boletas y estarán habilitadas todas las tribunas del estadio, respetando la numeración en las localidades de occidental y oriental, con el objetivo de garantizar el distanciamiento social entre los asistentes.



Las edades mínimas para el ingreso al encuentro son (Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable): Norte y sur: Mayores de 14 años, Oriental y Occidental: Mayores de 7 años. Todos los niños deben presentar boleta al momento del ingreso.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8