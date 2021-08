Medellín vs América: buscando romper su ‘empatitis’ en la Liga 2021-II

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado desde las 5:40 de la tarde al América de Cali, por la quinta fecha en la Liga II-2021. El poderoso acumula cuatro empates consecutivos y le urge comenzar a ganar en el campeonato para no perderle pista a los que están dentro del grupo de los ocho. Al frente estará el equipo de Juan Carlos Osorio que propondrá un esquema ofensivo, queriendo imponerse en el Atanasio.



Para Hernán Darío Gómez, el partido contra América supone el regreso de dos jugadores lesionados como Juan Pablo Gallego y Adrián Arregui. Mientras que no logró recuperar a Vladimir Hernández quien tiene fatiga muscular tras el partido contra La Equidad. El ‘Bolillo’ incluirá a Gallego en la posición de ‘Vlacho’ y mantendrá a los dos delanteros Agustín Vuletich y Diber Cambindo.

"Estamos tratando de mejorar la parte ofensiva, la parte defensiva la tenemos muy clara. Estamos mejorando la definición y movimientos colectivos en ataque, el equipo se está comportando bien, no se ve bien las cosas porque no ganamos", señaló Gómez.



Además, "Seguramente será un partido donde se luzcan más las individualidades, que otros juegos donde no hay tanto espacio. Los goles y los puntos, para muchos es lo que dicta el funcionamiento de los equipos. La gente nos cuenta lo de la Liga, pero en la Copa ya logramos marcar contra un equipo muy bien trabajado".



Sobre el rival, el entrenador indicó que "América tiene un ataque fuerte, nosotros también, pero nos falta concretar. Vamos a ser un equipo que vamos a atacar, queremos tener superioridad numérica en la parte ofensiva, es una linda oportunidad para conseguir los tres puntos. Puede ser muy peligroso el partido, por los espacios que se van a generar. Juan Carlos Osorio ataca mucho, pero este América está siendo más precavido, cuentan con un gran equipo, muy fuerte por bandas".



Por otro lado, el panameño Miguel Camargo podría sumar sus primeros minutos oficiales con el equipo. El volante no tuvo mucho tiempo con la preparación del equipo, al estar con su Selección en las Eliminatorias y la Copa Oro. "Miguel (Camargo) es un hombre que por banda se siente muy cómodo, lo sabe hacer bien. También puede interiorizar, es una buena opción para ser '10'. Vamos a tener un inicio de partido y luego alternativas", reseñó el técnico antioqueño.



Datos entre Independiente Medellín y América de Cali



Por Liga colombiana, Independiente Medellín y América de Cali se han enfrentado en 214 ocasiones, de las cuales el poderoso se impuso en 55 oportunidades, frente a las 106 de los escarlatas. Además, 53 partidos terminaron empatados. En cuanto a goles anotados, 228 convirtieron los antioqueños frente a 315 de los vallecaucanos.



Como local, Independiente Medellín ha ganado cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos contra América de Cali en Primera División, el juego restante terminó en empate. En caso de ganar este encuentro, enlazarían tres victorias seguidas en casa ante ellos por primera vez en la historia del torneo.



Independiente Medellín empató sus últimos cuatro encuentros de Primera División, pero no pierde como local en el torneo desde noviembre de 2020, en el 1-2 frente a Deportivo Pereira (tres victorias, ocho empates).



América de Cali perdió en su visita más reciente del torneo, 1-0 ante Envigado, tras una racha de diez visitas sin caer (cinco victorias y cinco empates). Pueden enlazar dos derrotas fuera de casa seguidas por primera vez desde diciembre de 2020 y enero de 2021.



Independiente Medellín ha anotado un gol en sus 41 remates (2.3% de efectividad), el menor porcentaje en el torneo.



Déinner Quiñones de América de Cali es el futbolista que más ocasiones ha generado en la Liga II-2021 (16) y el que más regates ha completado (17).



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Adrián Arregui, Juan Pablo Gallego, Edwar López; Diber Cambindo, Agustín Vuletich.



D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 5:40 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).



VAR: Nicolás Gallo (Caldas).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8