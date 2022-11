Medellín se juega última carta en Liga: recibe a un motivado Águilas

Deportivo Independiente Medellín recibe este martes, desde las 8:35 de la noche a Águilas Doradas, por la cuarta fecha del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2022. La derrota en Rionegro dejó al poderoso sin margen de error y frente a Águilas se juega la vida en este campeonato. Para los dorados, están en un momento único y con tres puntos estarán en la final.

Para el poderoso no hay mañana

​

DIM se aferra a las matemáticas para ser finalista, con tres victorias llegará a 12 puntos y deberá esperar que Águilas Doradas no sume tres, para pelear por el título. Difícil, más no imposible, teniendo en cuenta el buen presente de los dorados. En cuanto a las novedades, Juan Guillermo Arboleda no estará, tras llegar a la quinta tarjeta amarilla en el partido anterior, Germán Gutiérrez se recupera de una lesión muscular, mientras que Luciano Pons regresaría a la titular tras pagar una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Una sola duda en la formación del poderoso y es si juega Miguel Monsalve o Jean Pineda en el lugar que ocupó en el encuentro anterior Felipe Pardo.



David González, técnico rojo comentó que “la idea es ir por el partido, salir a buscar el resultado, las condiciones son distintas, la cancha es distinta. Porque en Rionegro, el campo no tiene las condiciones ni las dimensiones para aplicar nuestra idea de juego que practicamos. Jordy Monroy sería quien reemplace a Juan Guillermo (Arboleda) pienso que es él quien tiene unas características similares, su posición natural es de lateral, aunque también ha jugado como extremo”.



Además, “va a sonar muy feo, a mí no me preocupa nada. Si hablamos por funcionamiento, confío en mis jugadores y en la información que les hemos dado, practicamos en varios escenarios. Uno en el que el rival se repliega y sale en contraataque. La verdad es que estoy tranquilo por la manera en la que entrenaron mis jugadores, tenemos muchas cosas bajo control, lo único es que no podemos controlar los demás resultados. Águilas no puede ganar más partidos y eso es lo que no está a nuestro alcance, de resto estamos haciendo todo lo posible para hacer un gran partido y poner al grupo a dos puntos, donde lo mental pueda afectarle al equipo que va líder”.



El técnico cree en su equipo y quiere demostrarles a los hinchas rojos en la cancha, que se puede seguir soñando con estar en una nueva final. “Yo no soy nadie para cambiarle escepticismos a los demás, en la cancha es donde debemos demostrar y ese escepticismo puede cambiar si ganamos. En el micrófono podemos hablar cosas bonitas, pero lo que vale es lo que se demuestre en la cancha”.



González no quiere cambiar su idea, pero si tener variantes. “Tenemos un funcionamiento y una idea que la estamos demostrando en cada partido y que esta semana con varios escenarios, favorables, otros no tanto, donde usamos variantes para que el equipo sepa qué debe hacer, no ponernos a improvisar y esperar un golpe de suerte. Ojalá que podamos hacer un partido donde lo resolvamos pronto. Águilas no está necesitado de salir por los tres puntos, desde que el partido inicia, tendrían un empate que los deja bien y a nosotros muy mal. Ellos sumarán más jugadores en defensa, nosotros debemos tener una estructura la cual logre resolver lo que el rival nos quiera plantear, las relaciones entre nuestros jugadores para explotar debilidades y sea un partido que resolvamos lo más rápido posible”.



Finalmente, valoró el esfuerzo de los hinchas y saben que su aliento es fundamental para lograr un nuevo objetivo. “Nuestra hinchada nos va a acompañar como siempre, hará sentir al rival como visitante, nos queda irnos arriba en el marcador rápidamente, controlar el partido y con una victoria, quedar a dos puntos del líder con dos fechas por disputar. Eso es lo que esperamos, ganar y que todo se tenga que definir al final”.



Águilas Doradas quiere seguir volando alto en la Liga BetPlay



Los del oriente antioqueño pasan por un muy buen momento deportivo, con varios días de preparación, Águilas Doradas está a una victoria de ser finalistas por primera vez en la Liga BetPlay II-2022. Para afrontar este compromiso, los de Rionegro tendrán dos ausencias por suspensión: Jhon Fredy Salazar, quien fue expulsado y Mateo Puerta que llegó a la quinta tarjeta amarilla. En estos lugares, Leonel Álvarez se inclinaría por alinear a Yhormar Hurtado como lateral derecho y Orlando Berrío como extremo izquierdo.



Robinson Flores comentó que “Ha sido una semana larga, hemos trabajado bien, duro, ajustando piezas y sumando herramientas para afrontar el próximo partido”.



En cuanto al encuentro, el extremo izquierdo indicó que “vivimos este partido como si fuera otra final, jugamos con ellos en casa sabemos algunas falencias de ellos, pero es un partido nuevo, hay que atacar las debilidades que ellos tienen”.



Sobre su momento, el jugador venezolano manifestó que “en lo personal, estoy bien, contento por haber marcado gol hace poco. Tomando mucha confianza, gracias al cuerpo técnico, me estoy soltando más”.



Por su parte, Auli Oliveros indicó que “será un partido muy difícil, hay que seguir por este camino, buscando un resultado positivo que nos permita conseguir uno de los objetivos y ratificar esta racha positiva. Hay que analizar al rival nuevamente, corregir los errores del partido anterior y aplicar mejores conceptos para el siguiente partido”.



Sobre su buen momento deportivo, el volante santandereano precisó que “tomo este momento con mucha humildad, con más trabajo, con sencillez. Quiero seguir aportándole al equipo, en lo grupal estamos bien y eso es lo más importante”.



Finalmente, proyectó lo que será este encuentro en el estadio Atanasio Girardot. “Será un lindo marco, el Atanasio es uno de los mejores estadios del país, se presta para jugar muy buen fútbol. esperamos hacer un buen juego, siendo contundentes. Medellín es un equipo rápido por bandas, un ataque muy fuerte, hay que estar muy atentos y atacar sus debilidades”.

Datos entre Independiente Medellín y Águilas Doradas



Por Liga colombiana, Independiente Medellín y Águilas Doradas se enfrentaron en 29 ocasiones, donde los rojos de Antioquia ganaron 13, empataron siete y perdieron nueve veces, anotaron 33 veces y recibieron 25 goles.



Alineaciones probables

​

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Jordy Monroy, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Andrés Ricaurte, Adrián Arregui, Jean Pineda (Miguel Monsalve), Vladimir Hernández; Luciano Pons, Diber Cambindo.

D.T.: David González.



Águilas Doradas: José Contreras, Yhormar Hurtado, Jean Pestaña, Jeisson Quiñones, Mauricio Duarte; Kevin Castaño; Jesús David Rivas, Robinson Flores, Auli Oliveros, Orlando Berrío; Marco Pérez.

D.T.: Leonel Álvarez.



Hora: 8:35 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Éder Vergara (Córdoba).

VAR: Jhon Perdomo (Huila).

T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8