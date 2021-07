Por el despegue en Liga: Medellín visita a Deportivo Cali por fecha 2

Deportivo Independiente Medellín visita este domingo al Deportivo Cali desde las 8 de la noche, por la segunda fecha en la Liga II-2021, tras igualar en el debut 1-1 con Águilas Doradas, el conjunto rojo de Antioquia viajó a la capital vallecaucana con la intención de sumar y afianzar un estilo de juego que seduzca al aficionado.

Luego del debut y tras 10 semanas de pretemporada, el Medellín se estrena como visitante contra uno de los equipos que mejor arrancó el campeonato en la Liga II-2021 como el Deportivo Cali. El poderoso sigue en busca de afianzar un estilo de juego, con un equipo que sea intenso, propositivo y demoledor en ataque.



El técnico Hernán Darío Gómez habló sobre la importancia de estar atentos en cada detalle del partido para evitar dolores de cabeza como el sufrido frente a Águilas, donde se les escapó el triunfo en una jugada puntual de pelota quieta.



"Más allá del Cali, estoy evaluando cómo podemos conformar el mejor once del Medellín, estamos buscando qué virtudes de los muchachos potenciaremos. Tengo dudas en el mediocampo, en el arquero y en defensa lo tengo claro. Hay que evitar dar espacios que sufrimos contra Águilas, veremos si los cambios son de jugadores o tácticos", detalló el ‘Bolillo’.



En cuanto al rival, el profesor Gómez indicó que "Cali es un equipo muy rápido por bandas, ellos son muy tácticos, tienen sus precauciones y cuenta con jugadores que tienen labores específicas en ciertas zonas. A mí no me gusta que Medellín sea de ida y vuelta, pero la nómina que tengo pareciera que fuera así".



Además, elogió al técnico uruguayo Alfredo Arias. "El profesor Arias es un gran entrenador, el año pasado partió como candidato y ahora lo sigue siendo".



Finalmente, el estratega poderoso resaltó que "todos los técnicos salimos a ganar, cada uno a su estilo. Esperamos meter al Cali en su área, tener la iniciativa. Hay jugadores nuestros de 1,80 de estatura que no pueden perder en el juego aéreo, no puede ser que se nos vaya un resultado por descuidos de esa manera. El equipo debe ganar 1-0 sin problemas, estoy muy ‘berraco’ por eso".



Datos entre Deportivo Cali e Independiente Medellín



Por Liga colombiana, Deportivo Cali e Independiente Medellín se han enfrentado en 232 ocasiones, de las cuales los azucareros se impusieron en 97 oportunidades contra 73 de los poderosos y 62 empates. En cuanto a goles marcados, 349 anotó el Cali frente a 302 del DIM.



Deportivo Cali lleva cinco partidos invictos ante Independiente Medellín en Primera División (tres victorias y dos empates), siendo la racha más larga desde los siete partidos sin derrotas entre diciembre de 2014 y junio de 2016 (cuatro victorias y tres empates).



Deportivo Cali lleva seis partidos sin empates en Primera División (cuatro victorias y dos derrotas), su última igualdad fue contra Deportivo Pasto como local en marzo de 2021.



Independiente Medellín buscará romper la racha de cinco partidos sin victorias en Primera División (tres empates, dos derrotas). Su último triunfo fue contra América de Cali como visitante en marzo de este año (1-2).



Jugando como local en la Liga I-2021, Deportivo Cali promedió 7.9 remates recibidos por partido, el registro más bajo de un equipo en la competición.



Independiente Medellín lleva dos partidos como visitante sin anotar goles en Primera División (dos derrotas). Previa a esta racha había anotado en tres juegos consecutivos fuera de casa (dos victorias y un empate).



Alineación probable



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, Juan Carlos Díaz (David Loaiza), Javier Reina; Edwar López, Vladimir Hernández, Agustín Vuletich.

D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali.

Árbitro: Alexander Ospina (Quindío).

VAR: Gustavo Murillo (Chocó).

T.V.: WIN Sports +.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8