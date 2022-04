Independiente Medellín sigue imparable en casa: venció 2-1 a Envigado

Deportivo Independiente Medellín venció 2-1 a Envigado Fútbol Club, por la fecha 14 en la Liga I-2022. Sin mucho brillo, el poderoso logró imponerse sobre un naranja que mostró firmeza. Los goles para el DIM fueron de Felipe Pardo y Adrián Arregui, mientras que Diego Moreno anotó para la ‘cantera de héroes’.



Los primeros 10 minutos de juego fueron un monólogo del Medellín, quienes buscaron el arco contrario con ataques por banda. Al minuto 6, David Loaiza de media distancia, inquietó la portería de Joan Parra, pero el arquero de Envigado logró contener la pelota. Un minuto después, Luciano Pons con golpe de cabeza, generó una aproximación que pasó cerca del pórtico naranja.



Medellín no renunciaba y seguía insistiendo en acercarse al arco rival, Jean Pineda y Felipe Pardo probaron de media distancia, pero le faltaba puntería a sus remates. Al minuto 31, un tiro libre cobrado por Andrés Cadavid, mandó la pelota muy cerca del palo de la mano izquierda del arquero Parra.



Sobre el minuto 34, Luciano Pons desde el sector derecho, remató cruzado, pero el arquero visitante estuvo atento a contener el remate.



Fruto de la insistencia del DIM, al minuto 44, Felipe Pardo en remate cruzado dejó sin reacción al arquero Parra, pasando al frente en el marcador para el local, quienes habían tenido las mejores ocasiones de gol.



Tras el gol, Envigado salió a buscar el empate y en tiempo de descuento, un remate de media distancia de Iván Rojas, pasó muy alto del arco de Andrés Mosquera Marmolejo, quien era un espectador más en el partido.



En la etapa complementaria, en el DIM se retiró Víctor Moreno e ingresó Yesid Díaz. En Envigado salió Andrés Montero e ingresó Juan Manuel Zapata. Al minuto de juego, Diego Moreno empató el marcador para el equipo de Envigado, el jugador estuvo atento y desde el sector izquierdo, aprovechó un descuido en el conjunto rojo para vencer la portería de Andrés Mosquera Marmolejo.



Con el afán de buscar la victoria, al minuto 8, Julio Comesaña decidió ingresar a José Hernández Chávez en lugar de Javier Méndez. Tres minutos después, el colombo venezolano se lesionó y tuvo que entrar Andrés Ricaurte. Envigado respondió con el ingreso de Hanyer Mosquera, en lugar de Wilder Guisao. Al 17, Envigado hizo otro cambio, ingresando Santiago Jiménez por Jesús Hernández.



Envigado recostó a Medellín en su área, aunque no era eficaz para definir las jugadas. El local aguantaba e intentaba salir en contraataque. El juego entro en un pozo marcado por el juego fuerte y cortado en el centro del campo.



Al minuto 27 y tras un desborde por derecha, la pelota le quedó a Adrián Arregui, quien con pierna derecha venció la puerta de Joan Parra, pasando el DIM nuevamente al frente en el marcador. Tres minutos después, Envigado tuvo el empate a través de Daniel Londoño con golpe de cabeza, pero la pelota pasó un poco lejos de la portería roja.



Sobre el minuto 36, Envigado agotó sus cambios, ingresando Yilton Mosquera y José Barragán, en lugar de Yeferson Rodallega e Iván Rojas. Los ánimos se iban calentando, a medida que se acercaba el cierre del partido.



En tiempo de descuento, Felipe Pardo tuvo el tercero, pero su remate cruzado desde el sector derecho se fue denasiado desviado. Al final, Medellín gana un partido que lo sufrió más de la cuenta, contra un Envigado que vino a buscar el empate, pero no le alcanzó.



En la próxima fecha, Deportivo Independiente Medellín visita en Barrancabermeja a Alianza Petrolera, mientras que Envigado Fútbol Club recibe en el Polideportivo Sur a Independiente Santa Fe.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8