Presidente de Águilas en el ojo del huracán: hay denuncias del DIM

Más allá del resultado y de la larga espera debido a una fuerte lluvia que cayó sobre el estadio Atanasio Girardot la noche del martes 22 y la madrugada del miércoles 23 de noviembre, Deportivo Independiente Medellín logró derrotar a Águilas Doradas y de esta manera, quedar a dos puntos de los de Rionegro, con seis en disputa. El fútbol pasó a un segundo plano debido a las denuncias que recogebolas del club rojo y el capitán del equipo Andrés Cadavid apuntaron sobre el máximo accionista del equipo dorado, Fernando Salazar.

En declaraciones al programa ‘Al Rojo Vivo’ de Ondas de la Montaña, tres recogebolas del DIM, dos de los cuales son menores de edad, aseguraron que el señor Salazar le había ofrecido a cada uno de ellos (son ocho recogebolas en el partido), la suma de un millón de pesos por cada uno, siempre y cuando, “ayudaran a Águilas” tan pronto se reanudada el partido.



“Estábamos ahí parados, esperando como estaban evaluando el terreno de juego para continuar con el partido y se me acercó él (Fernando Salazar) y me dijo que nos ofrecía un millón de pesos a cada uno si le ayudáramos a Águilas. Que les preguntara a los recogebolas de América y Pasto cómo los tenía”, indicó uno de los recogebolas.



Otro de los recogebolas validó lo que dijo su compañero y agregó que “cuando él estaba bajando las escaleras hacia la zona mixta, se tocaba el bolsillo y decía que ‘vea lo que les tengo’, para intentar sobornarnos”.



Finalmente, otro de los chicos entrevistados comentó que “era un millón de pesos para cada recogebolas, somos ocho. Si quería nos lo entregaba ya o por transferencia, si inclinábamos el juego a favor de Águilas. Pero para nosotros primero está el respeto, tenemos nuestros principios y eso no vale ni en la vida, ni el fútbol”.



Por su parte, Andrés Cadavid no se guardó nada contra el señor Salazar y habló sobre las supuestas amenazas que sufrió a la salida del estadio Atanasio Girardot sobre él. “Hey, hasta cuándo nos vamos a aguantar que ese señor Fernando Salazar nos quiera ‘bravear’, ¿hasta cuándo va a venir a bravear después de los partidos? Y el escolta dizque sacando pistola, que yendo a la camioneta. Ah ah papito, aquí no, se está equivocando papi. ¿Qué cree? ¿Qué es que es se cree bandido en esta época mi hermano? Nada papá, aquí es fútbol en paz, aquí a nadie se arruga”.



Además, “no estoy de acuerdo con ese señor Fernando Salazar, fuera del estadio quiera que tener a bravearlo a uno, no estoy de acuerdo. ¿Hasta cuándo con él? ¿Piensa que está en la época de Pablo (Escobar) con el escolta yéndose a la camioneta para sacar la pistola? ¿Se cree bandido o qué? Ya no más. Estamos en fútbol en paz y queremos seguir ahí”.



A Leonel Álvarez, director técnico de Águilas respondió al interrogante realizado en rueda de prensa por Juan Carlos Aristizábal, colega del programa ‘Al Rojo Vivo’, sobre los sobornos. “Buenas noches, ¿tiene pruebas? ¿Usted tiene pruebas? Tienes que tener pruebas primero que todo para poder hablar de ese tema. Yo me abstengo, eso no lo hace nuestro presidente (Fernando Salazar). He visto a jóvenes mentir mucho, entonces tenemos que escuchar a la otra parte. A mí me queda muy difícil eso, hay que preguntarle a Fernando. Nos corresponde levantar el grupo, nos faltó y ojalá el sábado hagamos una gran presentación y que tengan una mentalidad positiva, de sumar un triunfo. Esperamos que las cosas se den”.



