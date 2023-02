El penalti que Medellín reclamó contra Santa Fe: ¿VAR acertó o falló?

Independiente Medellín no pudo con Santa Fe en el Atanasio Girardot y cedió terreno en la Liga BetPlay I-2023, empatando 1-1 en partido de la jornada 3 del campeonato.



El poderoso no supo aprovechar que su rival se quedó con diez hombres desde el minuto cinco, por la irresponsable expulsión de Christian Marrugo. Y aunque tuvo las mejores posibilidades, el DIM no pudo ganar.



Sin embargo, en el paladar de los jugadores y los hinchas quedó la amargura de un penalti que no le pitaron por decisión del VAR, que pudo cambiar el resultado del juego.



En tiempo agregado, Luciano Pons entró al área y Dairon Mosquera intentó sacarle el balón, pero pareció llevarse por delante al delantero argentino.



El árbitro Eder Vergara concedió penalti, pero desde el VAR lo llamó el juez John Perdomo y le hizo ver que no hubo falta y que el delantero se lanzó, o solo cayó como producto natural del balón dividido.



Así, el central Vergara reversó su decisión y desestimó el penalti; de inmediato, los jugadores del poderoso reaccionaron porque se sintieron afectados. Sin embargo, el VAR acertó.