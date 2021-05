'Un gran logro en mi carrera llegar acá': Camargo tras fichar con DIM

Deportivo Independiente Medellín continúa trabajando en la pretemporada de cara a la Liga II-2021 y la Copa Colombia 2021. Mientras tanto, sigue conformando su plantel bajo las exigencias de Hernán Darío Gómez.



El poderoso fichó a dos viejos conocidos del ‘bolillo’ como Sebastián Hernández y Miguel Camargo, este último ha sido el hombre de las ideas en la selección panameña, en la cual tanto Gómez como Camargo coincidieron en ese ciclo exitoso donde los canaleros fueron al Mundial de Rusia 2018, un hito para este país centroamericano.

“Conozco el trabajo de Hernán Darío Gómez, habló conmigo cuando estaba en Deportivo Pasto, llegamos a un acuerdo en Medellín y firmé por un año a préstamo con opción de compra. Lo importante es darlo todo por esta camiseta y conseguir cosas importantes”, expresó Camargo en diálogo con el programa ‘El gran combo del deporte’ de Múnera Eastman Radio.



“Medellín es uno de los grandes de Colombia, tengo el deseo, las ganas de jugar y brindarme al máximo en esta institución. Es un gran logro en mi carrera llegar acá y espero dar lo mejor de mí”, agrego el volante que jugó el primer semestre con la camiseta del Deportivo Pasto.



En cuanto a su función en el campo, Camargo explicó que “con la Selección jugaba por fuera, también me ubico en el medio como ‘8’ o un ‘10’, vengo a trabajar y donde me vea mejor, espero rendir al máximo”.



En cuanto a las primeras charlas con ‘bolillo’, Miguel indicó que “hablamos de todo un poco, me dio la bienvenida, me hizo entender que el equipo estaba dispuesto a recibirme de la mejor manera. Saludé a los compañeros, encuentro un grupo muy sano, son muy talentosos y se ve como una familia. Desafortunadamente, no tuve muchos entrenamientos, porque debía viajar a Panamá para unirme a la Selección donde jugaré las eliminatorias contra República Dominicana y Anguila”.



Finalmente, el jugador habló sobre su trayectoria profesional. “Comencé a jugar a los 18 años, jugando en Chorrillo Fútbol Club de Panamá, luego fui a Águila de El Salvador, volví a Panamá, luego estuve en Mineros de Venezuela, luego estuve en New York City en Estados Unidos, estuve con la Selección sub 20, sub 23, estuve en Perú con la Universidad de San Martín, luego a Táchira de Venezuela y finalmente Pasto antes de llegar al DIM”.

