Gigante del FPC no se presentaría si no cambian a polémico árbitro

La Liga BetPlay 2024-I se empieza a definir y desde este martes 16 hasta el 19 de abril, se disputará la crucial fecha 17 que podría dejar a la mayoría de equipos clasificados a cuadrangulares. Sin embargo, previo al inicio de la jornada, se conoció que un equipo no se presentaría.

Independiente Medellín, uno de los equipos que está peleando por ingresar a los ocho mejores, habría informado a la Federación Colombiana de Fútbol que no jugaría contra Patriotas en Tunja tras conocer que se les fue asignado el polémico árbitro Nicolás Gallo.



La información fue dada a conocer por el periodista Javier Hernández Bonnet, quien a través de su cuenta de 'X', aseguró que ya está el informe y si no cambian al árbitro, no se presentarán.

Confirmado. Medellín no se presentará si la Federación Colombiana de Fútbol no cambia la designación de Nicolás Gallo para dirigir Patriotas-Medellín de la próxima fecha. La noticia me la entregó Raúl Giraldo, el mayor accionista. Crisis a la vista — Javier Hernández Bonnet (@BonnetHJavier) April 16, 2024

Por ahora, la FCF no ha confirmado el cambio de árbitro para este juego y Nicolás Gallo se mantiene junto a Heibert Calvo (asistente 1), Jair Pozos (asistente 2), Víctor Wilches (cuarto), María Daza (VAR) y Sebastián Vela (AVAR).



Luego de la victoria ante Bucaramanga 1-0 en el Atanasio Girardot, Medellín llegó a 22 puntos y está en la posición número 11, por lo que los nueve puntos en disputa lo dejan con chances de clasificar, pero si no se presenta en esta fecha 17, podría quedar eliminado.