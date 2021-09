No va más: Hernán Darío Gómez anunció su salida del Medellín

El amargo empate sin goles de Independiente Medellín contra Santa Fe, en la octava fecha de la Liga II-2021 fue el adiós para Hernán Darío Gómez de su segunda etapa como técnico poderoso. el estratega anunció en rueda de prensa su renuncia y aunque el capitán Andrés Cadavid lo intentó persuadir para que reconsidere su decisión, todo indica que el ‘Bolillo’ dejará al poderoso, con el que conquistó la Copa Colombia 2020.



“Con estos muchachos no tengo sino agradecimientos, pero yo tomé una decisión y me voy a ir del equipo, tiene que llegar una cara nueva que ayude al equipo, ya hablé con don Raúl (Giraldo) y con Daniel (Ossa), que, si el fútbol es de resultados, no lo estoy dando”, comentó Gómez en una corta rueda de prensa.

Antes de anunciar su salida del equipo, Gómez había expresado que “este grupo de jugadores es buenísimo, de grandes jugadores, es una linda familia. Es un grupo que merece más de lo que ha logrado. Ha hecho trabajos importantes, por ahí ha tenido dificultades, se les ha escapado los partidos, pero siempre muestran una idea”.



Para el técnico antioqueño, espera que el grupo repunte y logre el objetivo de clasificar entre los ocho, tras cuatro torneos consecutivos de eliminaciones y consiga el título. “Hay que esperar que los muchachos sigan, porque son berracos, buenos jugadores, son unos trabajadores. Me voy a hacer a un lado para que el equipo tenga una frescura y pueda salir adelante”.



Por su parte, Andrés Cadavid cuando terminó de hablar ‘Bolillo’ indicó que “espero que todavía haya forma de cambiar la decisión, eso es lo más importante ahora. Porque es de los mejores cuerpos técnicos que he tenido, sabemos que somos los culpables, lógicamente entendemos el trabajo de las directivas y lo que hay que hacer es que debemos unirnos, nadie se debe ir, la idea es salir adelante y lo único que debemos hacer es salir adelante. Son momentos que esperamos que después nos vamos a reír”.



Desde enero de 2021 que asumió Hernán Darío a la dirección técnica del DIM, estuvo al frente en 21 partidos, seis de Copa Colombia y 15 por Liga, el equipo consiguió en Liga siete victorias, trece empates, seis derrotas, mientras que en la Copa Colombia 2020, ganó la semifinal contra Quindío, empató contra Tolima y ganó el trofeo por penales. En la edición 2021, ganó un partido, empató dos y perdió uno, quedando eliminado en los octavos de final.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8