Germán Gutiérrez motivado por su buen nivel, enfocado en Millonarios

Uno de los grandes partidos que se disputarán en esta sexta fecha de la Liga II-2021 es el duelo entre Millonarios contra el Deportivo Independiente Medellín en el estadio El Campín, este sábado 21 de agosto. Germán Gutiérrez sigue creciendo junto al conjunto antioqueño y eso derivó en que haya tenido un acercamiento con la Selección Colombia en el último microciclo, el jugador caribeño sigue motivado por aquella distinción y espera seguir mostrando un gran nivel para que el rojo siga escalando posiciones y el pueda ser tenido en cuenta para las Eliminatorias.



“Me he sentido muy bien, muy cómodo con el grupo, con el cuerpo técnico y eso se ve reflejado en la cancha. Sabemos el partido importante que se viene, hemos corregido lo que nos faltó contra América, será un juego donde debemos ser inteligentes para sacar un resultado positivo y que nos acerque al grupo de los ocho”, destacó Gutiérrez en conferencia de prensa.



Sobre el trabajo realizado en la ‘tricolor’, Germán explicó que “el morfociclo me dejó cosas muy positivas, empezando porque me están viendo, que tengo posibilidades cercanas para que me llamen a la Selección Colombia, es un voto de confianza, las opciones están latentes y con un buen rendimiento, podemos representar a la ‘tricolor’ en las Eliminatorias. Todos los jugadores colombianos deberíamos tener esas mismas sensaciones. La confianza la he tenido, por eso me llamaron a ese morfociclo. Esa motivación de más al ser llamado a la Selección, es un ‘plus’ para querer seguir estando, solo eso se logra jugando bien, mostrando mi talento y haciendo las cosas bien”.



Entrando en materia sobre el próximo partido del DIM en la Liga, Gutiérrez indicó que “Millonarios es un gran rival, está entre los ocho y aunque no se le dieron las cosas en la Copa Colombia, cuenta con jugadores muy buenos, con buena pegada, nosotros debemos estar atentos en defensa, en el manejo que le den a la pelota en la zona medular. A nivel defensivo, nos estamos preparando de la mejor manera. Aunque Millonarios no tiene extremos definidos, cuentan con jugadores muy talentosos y desequilibrantes”.



En cuanto al análisis del poderoso en este primer tramo del campeonato, el ex Junior señaló que “en las dos primeras fechas nos faltó salir mejor, nos soltamos más con los partidos. Hemos encontrados respaldos y eso nos da garantías para salir al ataque. Debemos tomar en cuenta el momento adecuado para salir con sorpresa y ayudar a la ofensiva”.



Además, “contra América hicimos un gran partido, donde combinamos lo defensivo y lo ofensivo, llegaron los goles con respecto a otros partidos donde hicimos también muy buenas actuaciones. Hay que seguir por este camino, buscando el resultado tanto de local como de visitante”.



Finalmente, el jugador habló sobre lo que más les resalta Hernán Darío Gómez en defensa y sobre la modificación en el sistema de juego donde están jugando con dos delanteros de área como Agustín Vuletich y Diber Cambindo. “El trabajo defensivo y el orden es lo que más nos recalca el cuerpo técnico, defensivamente nos sentimos muy bien. Es algo que trabajamos a diario, luego viene la salida que podemos brindarle al equipo, la amplitud es lo que hemos venido añadiendo y mecanizando los movimientos. Cuando comenzamos a jugar con dos delanteros, nos sentimos más cómodos, es importante recalcar esto. (Agustín) Vuletich y (Diber) Cambindo se han complementado mejor, no solo en ataque, sino que ellos son los primeros a la hora de defender. Como lateral, está la necesidad de surtirlos a ellos con pases y centros”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8