¡Debut poderoso para Comesaña! DIM derrotó 3-1 a Once Caldas

Deportivo Independiente Medellín venció 3-1 a Once Caldas en el inicio de la décima fecha en la Liga II-2021. Pese a que comenzó perdiendo con gol de Felix Micolta, el poderoso mejoró en la etapa complementaria y a través de Edwar López, Diber Cambindo y Vladimir Hernández, logró la remontada y de paso, Julio Comesaña tuvo el mejor reestreno en su cuarta etapa como técnico del equipo rojo de Antioquia.



El primer tiempo tuvo un Medellín que arrancó dejando espacios en marca, intentaba generar juego ofensivo, pero no era contundente y al minuto 6, Felix Micolta aprovecho un doble rebote en el corazón del área y con su cabeza, empujó la pelota al fondo de la red, abriendo el marcador a favor del equipo de Manizales. Un balde de agua fría para Julio Comesaña y sus dirigidos, quienes tuvieron que cambiar su planteamiento de juego.



Tras el gol, Medellín reaccionó y se volcó al ataque. Aunque las jugadas ofensivas terminaban en los pies de los jugadores visitantes. Al minuto 25, Leiton Jiménez se lesionó tratando de cortar un ataque del rival, pese a que insistió en poder continuar, el médico Edgar Méndez decidió en que no siguiera en el partido. Ingresó Yesid Díaz, quien a pesar de ser volante de marca, tuvo que desempeñarse como defensor central.



Al minuto 31, Juan Guillermo Arboleda tuvo el empate tras un rebote sobre el sector derecho, pero la pelota se fue por encima del horizontal. Medellín buscaba la paridad por la pelota quieta, pero no eran precisos. A medida que avanzaba el tiempo, los hinchas se mostraban impacientes por el juego del local. Sobre el final del primer tiempo, Vladimir Hernández tuvo el gol del empate, pero el araucano intentó hacer una chalaca, mandando la pelota por encima del arco sur.



En la etapa complementaria, Medellín salió a proponer y a buscar el empate, que se le dio a los dos minutos a través de Edwar López, quien aprovechó un contraataque de Javier Reina, el ex Olimpia cerca al área remató la pelota 'de puntín' dejando sin opción al arquero José Huber Escobar.



El conjunto rojo de Antioquia siguió presionando sobre el area rival, al minuto 12, Javier Reina de media distancia tuvo cerca el segundo gol para el local, pero la pelota no quiso entrar y pasó por el palo de la mano derecha de Escobar.



Al minuto 17, llegó el segundo para Medellín a través de Diber Cambindo, quien aprovechó un cobro de falta desde el sector izquierdo y tras un pivote, el ex Quindío definió con su pierna izquierda ante la salida del arqueo Escobar. El DIM seguía atacando y metiendo a su rival en su arco. Los de Manizales se habían conformado con el 0-1 y con el resultado adverso, tenían que salir de su campo a proponer.



El técnico Diego Corredor movió el banco, intentando ser más ofensivo, aunque se estrellaba contra un frontón. En 25 minutos había realizado el equipo visitante cuatro cambios: salieron Edwin Laszo, Felix Micolta, Marcelino Carreazo y Nicolás Palacios. Ingresaron Harrison Otálvaro, Ménder García y Nelson Quiñones y Sebastián Palma.



Sobre el minuto 34, Medellín realizó dos cambios; ingresaron Agustín Vuletich y Jaen Pineda en lugar de Javier Reina y Diber Cambindo. Unos minutos antes, se fue del partido Didier Bueno por molestias físicas y en su lugar, ingresó Juan David Mosquera.



Al minuto 35 y luego de un remate de Mosquera sobre el sector derecho, Vladimir Hernández con golpe de cabeza, ponía el tercer gol para un Medellín que mejoró en la etapa complementaria y que bajo el mando de Comesaña, esperan enrutar una campaña irregular en lo que queda de la fase todos contra todos.



Los últimos minutos de juego fueron de control para los locales, quienes manejaban la pelota, circulaban el juego y esperaban que terminara un juego marcado por la irregularidad de ambas escuadras.



En la próxima fecha, Deportivo Independiente Medellín visita en Armenia al Deportes Quindío, mientras que Once Caldas recibe en Manizales a Alianza Petrolera.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8